حقائق حول مسلسل La Casa de Papel الجزء الخامس

ساعات قليلة وينطلق عرض مسلسل La Casa de Papel الجزء الخامس، المسلسل الذي حقق نجاحا منقطع النظير في قارات العالم الست منذ عرضه من 4 سنوات.

مسلسل La Casa de Papel الجزء الخامس تم تصويره في 7 دول حول العالم

وقبل ساعات من عرض مسلسل La Casa de Papel الجزء الخامس كشفت الشركة المنتجة عن بعض المعلومات والحقائق الخاصة بالمسلسل، ومن أبرزها أن المواسم الخمسة كاملةً، تم استخدام أكثر من 600 بدلة حمراء.

وعن هذا الأمر كشف كارلوس دياز، المسؤول عن تصميم أزياء المسلسل، في بيان، قائلا: «تصميم أزياء مسلسل البروفيسور تجربة غنية بحق، لأن كل شخصية تختلف عن الأخرى. لقد كان العمل على ملابس جميع الشخصيات بالبدلة الحمراء المميزة تحديا كبيرا سواء بشكل فردي وأيضا بشكل جماعي».

مسلسل La Casa de Papel الجزء الخامس تم تصويره فى 300 موقع خلال 41 حلقة

ومن أبرز الأرقام والحقائق حول المسلسل أنه تم التصوير في 300 موقع في 7 دول، حيث تم التصوير في إسبانيا، تايلاند، الدنمارك، باناما، البرتغال، إيطاليا، والمملكة المتحدة، حيث تم تصوير المشاهد التي أظهرت إغراق خزانة بنك إسبانيا.

كما تم إنتاج 6000 سبيكة ذهبية للاستخدام كإكسسوار للمسلسل، بينما تمت طباعة مليون عملة ورقية فئة 50 يورو لإسقاطها فوق شوارع مدريد.

وشهدت عمليات السطو لجمع الثروات العديد من الصراعات باستخدام 275 سلاحا مختلفت، يضاف إليها 150 قطعة من الذخيرة التي يحتفظ بها Gandía بخزانة أسلحته الخاصة في بنك إسبانيا في 41 حلقة.

وتدور قصة مسلسل La Casa de Papel الجزء الخامس حول عصابة استولت على بنك إسبانيا لأكثر من 100 ساعة، وذلك من أجل إنقاذ صديقتهم التي تدعي لشبونة، ومع نهاية الموسم الرابع تم القبض على البروفيسور من قبل سيرا.