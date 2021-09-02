افتتاح موسم «جمعية الفيلم» بالمركز الثقافي الروسي السبت المقبل

صرح المصور السينمائي الفنان محمود عبد السميع، رئيس «جمعية الفيلم»، أن الموسم الجديد لعروض «جمعية الفيلم» ينطلق من البيت الروسي (المركز الثقافي الروسي) في السادسة والنصف مساء السبت المقبل، 4 سبتمبر الحالي، بمقره في الدقي.

وعبر عبد السميع، عن شكره لإدارة المركز برئاسة أليكسي تيفانيان، لاستضافة انطلاق موسم جمعية الفيلم في دورته الـ61 من داخل المركز الروسي، مؤكدا على أن التعاون بين الجمعية والمركز يمتد عبر سنوات طويلة ولديه تقاليد ثابتة من التعاون المشترك.

الاحتفال يتضمن كلمة تأبين عن الراحل الناقد ضياء حسني

وأشار إلى أن برنامج الاحتفال يضم كلمة تأبين عن الزميل الراحل الناقد ضياء حسني، عضو مجلس إدارة جمعية الفيلم، الذي فقدناه الشهر الماضي، ثم كلمة رئيس جمعية الفيلم حول التعقيدات والمعوقات التي تواجهها جمعية الفيلم في إتمام رسالتها الثقافية، وهي الجمعية التي تأسست عام 1960 وزاولت نشاطها منذ عام 1961 مُقدمة نموذجا رائدا في التثقيف السينمائي، وتنظيم أحد أهم المهرجانات السينمائية للأفلام المصرية سنوياً وهو ما يعتز به رموز مصر من السينمائيين والنقاد مقدرين بدورها الرائد فى الحياة السينمائية.

كما صرح شريف جاد، نائب رئيس جمعية الفيلم، بأن الفترة المقبلة سوف تشهد تعاونا متزايدا بين جمعية الفيلم والبيت الروسي، وجارِ الترتيب لعرض مجموعة من الأفلام الروسية في إطار برنامج الجمعية، الذي يتزامن مع الاحتفالات بعام التعاون الإنساني في البلدين.

تيفانيان: البيت الروسي يعتز بالتعاون مع جمعية الفيلم

ومن جانبه، أكد أليكسي تيفانيان، أن البيت الروسي يعتز بالتعاون مع جمعية الفيلم فهي جمعية عريقة وذات مكانة مرموقة في المجتمع المصري، وسبق وتم الاحتفال باليوبيل الـ55 على تأسيسها داخل المركز الثقافي الروسي، وبحضور وزير الثقافة المصري حينذاك.

بينما أشار الدكتور جلال سعيد، عضو مجلس الإدارة، إلى أن الموسم الجديد لعروض جمعية الفيلم سوف تضم نخبة من الأفلام العالمية التي تمثل المدارس المختلفة والحاصلة على جوائز في المهرجانات الدولية.