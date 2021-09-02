«تذكرتي»: نظمنا 4 مسابقات كأس عالم والدولة مهتمة ببطولة دراجات المضمار

قالت أمينة إيهاب، مسؤولة التسويق بشبكة «تذكرتي»، وإحدى منظمات بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين، إنهم سعداء في الشركة بتنظيم مسابقة كأس عالم للمرة الرابعة، ما يعتبر مسؤولية كبيرة وثقة من الدولة في الشركة، لافتة إلى أن كل بطولة يكون لها أبعاد مختلفة، ولكن في هذه البطولة استطاعوا أن ينظموها في 48 ساعة فقط.

حالة من الإبهار

وأضاف «إيهاب» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الخميس، أنه كانت هناك حالة من الإبهار لدى الحاضرين في حفل الافتتاح، لافتةً إلى وجود 47 دولة مشاركة في البطولة، والمشاركون انبهروا من الإجراءات الاحترازية، والعروض الاستعراضية في حفل الافتتاح.

وتابعت مسؤولة التسويق بشبكة «تذكرتي»، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الدولة بالبطولة، بداية من المدرج إلى ساحة المنافسة، والمستوى كان جيدًا.

تفاصيل افتتاح بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إلى جانب الدكتور وجيه عزام، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات، نائب رئيس الاتحاد الدولي، وديفيد لابارتين، رئيس الاتحاد الدولي للدراجات، والشيخ فيصل القاسمي، رئيس الاتحاد العربي للدراجات، وعدد من رؤساء اتحادات الدول المشاركة.

وتستضيف مصر مضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تجري منافسات البطولة بمشاركة قرابة 200 لاعب من حوالى 40 دولة حول العالم.