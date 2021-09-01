محمد نور يحيي حفل افتتاح بطولة العالم للدراجات للناشئين

أحيا الفنان محمد نور حفل افتتاح بطولة العالم للدراجات للناشئين، التي تستضيفها مصر من اليوم 1 سبتمبر، حتى 5 سبتمبر المقبل، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعدد من القيادات الرياضية.

الدول المشاركة في البطولة

وتقام منافسات بطولة العالم للدراجات للناشئين بمشاركة قرابة 200 لاعب من حوالى 40 دولة حول العالم، ومن أبرز الدول المُشاركة في البطولة، فرنسا وألمانيا وسويسرا وجنوب أفريقيا وأوغندا وماليزيا والنمسا وهولندا وكازاخستان والتشيك والولايات المتحدة الأمريكية ونيجيريا وأوكرانيا والدنمارك والبرتغال وإيطاليا.

كما تشارك كندا ونيوزيلاند والإمارات والسعودية والمغرب والجزائر والأردن وبوروندى وكوت ديفوار ومالي والنيجر والسنغال وجنوب السودان، إلى جانب مصر منظمة ومستضيفة البطولة.

مضمار الدراجات باستاد القاهرة الأحدث في القارة الأفريقية

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد أكد في وقت سابق أن مضمار الدراجات باستاد القاهرة، المقرر له أن يستضيف فعاليات البطولة، هو أحدث مضمار سباق دراجات في القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، إذ يتضمن أحدث النظم والتقنيات العصرية التي تتلاءم مع المعايير والمواصفات الدولية في هذا المجال.