200 لاعب من 40 دولة.. شاهد بطولة العالم للدراجات على «أون تايم سبورت»

حصلت قنوات «أون تايم سبورت»، على حقوق بث وإذاعة منافسات بطولة العالم للدراجات للناشئين، التي تستضيفها مصر من اليوم 1 سبتمبر، حتى 5 سبتمبر المقبل، إذ نشرت «أون تايم سبورت»، البرومو الرسمي الخاص بنقل وإذاعة منافسات بطولة العالم للدراجات للناشئين، بمشاركة قرابة 200 لاعب من حوالى 40 دولة حول العالم.

ويذكر أن أبرز الدول المُشاركة في البطولة:

فرنسا وألمانيا وسويسرا وجنوب أفريقيا وأوغندا وماليزيا والنمسا وهولندا وكازاخستان والتشيك والولايات المتحدة الأمريكية ونيجيريا وأوكرانيا والدنمارك والبرتغال وإيطاليا وكندا ونيوزيلاند والإمارات والسعودية والمغرب والجزائر والأردن وبوروندى وكوت ديفوار ومالي والنيجر والسنغال وجنوب السودان، إلى جانب مصر منظمة ومستضيفة البطولة.

جميع مؤسسات الدولة تقف معا من أجل العمل على إنجاح البطولة

وتفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الاثنين الماضي، البروفة النهائية للبطولة، بحضور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للدراجات، والإيطالي إنريكو ديلا كاسا رئيس الاتحاد الأوروبي للدراجات، ولفيف من قيادات الوزارة وأعضاء اللجنة المنظمة للبطولة، موضحًا أن جميع مؤسسات الدولة تقف معا من أجل العمل على إنجاح البطولة، والخروج بالمظهر اللائق باسم ومكانة مصر الدولية.

وأوضح الوزير، خلال التفقد، أنه تم التنسيق مع كل الجهات والوزارات المعنية لتوفير جميع المتطلبات اللازمة، وقام بجولة في مضمار استاد القاهرة الدولي للوقوف على آخر الاستعدادات ، مؤكدًا أن مضمار الدراجات باستاد القاهرة، المقرر له أن يستضيف فعاليات البطولة، هو أحدث مضمار سباق دراجات في القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، إذ يتضمن أحدث النظم والتقنيات العصرية التي تتلاءم مع المعايير والمواصفات الدولية في هذا المجال.