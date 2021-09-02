دياب يطرح أغنية «ياساتر» مع المنتج وليد منصور

طرح المطرب دياب، أحدث أغانيه «يا ساتر» عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، في أول تعاون له مع المنتج وليد منصور بعد تعاقدهما.

وأغنية «يا ساتر» من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، وإنتاج شركة تالنت بيتس للمنتج وليد منصور، بحسب بيان لـ دياب أصدره قبل قليل.

وتقول كلمات أغنية يا ساتر:

- بتغلي نفسك تختفي و تظهر براحتك

- تنطفي الشمس ف غيابك

- جنابك هتحن امتى بتغلي نفسك علينا

- واحنا اتهرينا عينينا طلعت عينينا

- عانينا من بعدك إنت ياعم ده انت عمنا

- و تخصنا و تهمنا ما تخلي بالك مننا

- نحن هنا يا عم ده انت عمهم و انت اللي حارق دمهم

- عزالك اللي نفسهم ف بعدنا وتعالي وتعالي و تعالي وتعالي

- في حته الفاضيه وتعالي و تعالي و تعالي وتعالي

- نديهم القاضيه ده انا حالتي ف بعدك حالة بتعلي الريتم عشان نجم وليك شنه و رنه

- وليك إسم احنا بقينا حبايب بالإسم ولا بتسأل فينا بتقل قيمتنا عشان ناس مالهاش أصلا لزمه

- عامل أزمه كبيرة مصغرنا عبرنا وروقها علينا.

وكان دياب، تعاقد مؤخرا مع المنتج وليد منصور لمدة عامين، إنتاج وإشراف عام على أعماله، يشمل الظهور في البرامج والإعلانات والكليبات والألبومات.

كما تعاقد دياب مع وليد علي المشاركة في فيلم «كوزمو» والذي يعد واحد من أقوي الأفلام التي ستشهدها السينما خلال الفترة المقبلة حيث يضم نخبة كبيرة من نجوم الفن من أبرزهم خالد النبوي ومصطفي شعبان ونيللي كريم.

وفي سياق اخر أطلق مؤخرا المنتج وليد منصور مسابقة لاكتشاف مواهب الغناء تحمل عنوان «The Talented»، لدعم المواهب الغنائية الجديدة، وتعد المسابقة هي الأضخم في مصر والوطن العربي بمشاركة نخبة من صناع الموسيقي.