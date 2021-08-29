بعد 4 سنوات من الغياب.. دياب يطرح برومو «يا ساتر» اليوم

يستعد الفنان دياب لطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان «يا ساتر»، حيث من المقرر أن ينشر برومو الأغنية في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»؛ وفقا لما أعلنه عبر حسابه على «إنستجرام».

بعد انتهاء أزمة نصر محروس.. دياب يعود للغناء بـ «يا ساتر»

تعتبر أغنية «يا ساتر» هي الأولى التي يطرحها دياب بعد فسخ تعاقده مع المنتج نصر محروس، وتعاقده مع المنتج وليد منصور لمدة عامين والذي يتولى حق الإنتاج والإشراف العام على أعمال «دياب»، بالإضافة إلى ظهوره في البرامج والإعلانات والكليبات والألبومات.

وجاء التعاقد بين دياب ووليد منصور بعد أيام قليلة من نهاية الخلاف مع المنتج نصر محروس، الذي استمر لما يقرب 8 سنوات، وانتهى الأمر بفسخ التعاقد بينهما بعد تدخل الفنان تامر حسني، وقال في مقطع فيديو نشر عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي: «الحمد لله ربنا قدرني أكون سبب في صلح أخويا وحبيبي دياب، على أخويا الكبير المنتج اللي قدمني، وقدم أجيال كتير لمصر، نصر محروس، وتم الصلح في منزله وتغاضى عن كامل الشرط الجزائي الواقع على الفنان دياب».

القصة الكاملة للأزمة بين دياب ونصر محروس

وخرجت الأزمة بين دياب ومحروس في يوليو الماضي، للإعلام عندما قرر الأول الخروج عن صمته، وقال في تصريحات صحفي إن نصر محروس سبب ابتعاده عن الغناء، ووصف العقد الموقع معه بأنها أوراق «عبودية» و«احتكار».

وكشف «دياب» تفاصيل خلافه مع المنتج نصر محروس، في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، قائلًا: «عندي مشكلة مع شركة فري ميوزك كالعادة، يعني رافع عليا قضية زي ما بيرفع قضايا على كل الفنانين اللي بيشتغلوا معاه».

وكانت أغنية «الزمن» هي آخر الأعمال الغنائية التي طرحها دياب مع شركة «فري ميوزيك»، عام 2018، من كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان سيد راضي.