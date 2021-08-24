وليد منصور: «لو محمد رمضان هيمشي بطريقتي هتعاون معاه»

قال المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور، إنّ الفنان محمد رمضان، يعتمد على الشو وعنصر الإبهار، في الحفلات التي يُقدمها، إذ ينجح في خلق حالة معينة على خشبة المسرح.

وأوضح وليد منصور، خلال حواره مع «الوطن»، أنّ حفلات الفنانين عمرو دياب وتامر حسني ومحمد حماقي، تكون أعلى إنتاجيًا عن حفلات محمد رمضان، من ناحية المسرح والتنظيم ذاته، قائلًا: «محمد رمضان بيعتمد على الشو والإبهار بنفسه على الاستيدج والرقص».

وأضاف أنّ الحفلات التي أحياها محمد رمضان، في مصر، المسرح الخاص بها لم يشهد إمكانيات ضخمة، مقارنة بمسرح عمرو دياب وتامر حسني، متابعًا: «الموضوع كله بيكون في محمد رمضان نفسه باللبس اللي بيظهر بيه والراقصين وكده».

وعن احتمالية تعاون المنتج وليد منصور، مع الفنان محمد رمضان، في أي من الحفلات المُرتقبة، قال: «من الوارد أنّ نتعاون سويًا في أي وقت، لو أنا شايف أسلوبي يتماشى مع أسلوبه، وهو هيمشى بالطريقة اللي أنا أحب أظهره بيها مفيش مشكلة.. غير كده هو دماغ وأنا دماغ».

محمد رمضان يُحيي حفلا في الساحل الشمالي

كان الفنان محمد رمضان، قد أعرب عن سعادته البالغة، بنجاح حفله الأخير الذي أحياه يوم الجمعة الماضية، في الساحل الشمالي، وسط حضور نحو 85 ألف شخص.

وقدم محمد رمضان، خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه المميزة، بالإضافة إلى تقديمه استعراضا مع كل أغنية وأيضا، ظهوره بملابس مختلفة.

ونظم وليد منصور، عدد من الحفلات في الساحل الشمالي، احتفالًا بموسم الصيف، منهم حفلة تحت عنوان «تسعينياتي»، التي أحياها كل من حميد الشاعري وهشام عباس، وكذلك حفل مع فريق ديسكو مصر، ومحمود العسيلي.