4 شروط لألمانيا لمساعدة أفغانستان وإعادة الدبلوماسيين إلى كابل

كشفت ألمانيا عن شروطها لإعادة دبلوماسييها إلى العاصمة الأفغانية كابل، شريطة ضمان الأمن واحترام حركة طالبان لحقوق الإنسان.

وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، قبل اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، «نحن مستعدون ليس فقط لتقديم المساعدة الإنسانية، لأن أفغانستان مهددة بكارثة إنسانية، ولكننا أيضا على استعداد لتقديم المساعدة الإنمائية إذا تم استيفاء هذه الشروط، وهي احترام حقوق الإنسان، والحكومة الشاملة، ورفض منح أراضي البلد إلى الإرهابيين.. نحن مستعدون أيضا، إذا تمت تلبية هذه الشروط وضمان الظروف الأمنية، لتوفير حضور دبلوماسي في كابل مرة أخرى»، حسبما نقلت روسيا اليوم.

وكان «ماس» قال، يوم الثلاثاء، إن بلاده ستنتظر تشكيل طالبان لحكومة جديدة لترى إذا ما كانت الحركة ستنفذ تعهدها بالسماح للمدنيين بمغادرة أفغانستان على رحلات طيران من مطار كابل.

واشنطن تحدد شروطها أيضا

وفيما يتعلق بأفغانستان أيضا، قالت جين بساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض في إيجاز صحفي اليوم، إنه «لا يمكن أن يقول أي شخص إننا سنخفض العقوبات ضد طالبان، فهذا لم يتم الحديث عنه بعد، طبعا كانت هناك عقوبات وتقييد عليهم في الدخول إلى النظام المالي العالمي، وأود أن نوضح أننا سنحكم على طالبان بناء على أفعالهم».

وأضافت: سننظر أيضا، مع المجتمع الدولي في الخطوات التي يمكن أن نقوم بها، كما يمكن أن نضمن أن يكون هناك دعم إنساني للشعب الأفغاني، ونقدم لهم من خلال المجتمع الدولي، إذا كانت هناك خطوات اتخذت، ومن ضمنها طبعا رخصة لتقديم الدعم الإنساني، ليس من خلال طالبان، بل من خلال منظمات، وسنشارك في ذلك ونكون من المساهمين الكبار».

5 شروط للمجتمع الدولي

وكانت فرنسا، حليفة الولايات المتحدة في أفغانستان وخارجها، أعلنت على لسان وزير خارجيتها، جان إيف لودريان، في وقت سابق، عن خمسة شروط مسبقة للمجتمع الدولي للاعتراف بنظام حركة طالبان التي سيطرت على أفغانستان.

وشملت هذه الشروط التي أعلنها وزير الخارجية الفرنسي: احترام حقوق المرأة، وعدم إعاقة خروج اللاجئين الأفغان، ومنع عودة الإرهاب، وتسهيل وصول المساعدات وأيضا تشكيل حكومة انتقالية.