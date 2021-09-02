مصروفات الجامعات التكنولوجية في مصر 2021 وطرق التقديم

قال الدكتور طارق عبدالملاك، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة، إن مصروفات الجامعات التكنولوجيات في مصر 2021 في متناول أولياء أمور الطلاب من محدودي الدخل، موضحًا أنها لا تزيد في العام الدراسي الواحد عن 10 آلاف جنيه، سواء لطلاب الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية أو الشهادات المعادلة.

مصروفات الجامعات التكنولوجيات في مصر 2021: 10 آلاف جنيه

وأضاف عميد الكلية لـ«الوطن»، أن الجامعة متاحة لجميع الطلاب من خريجي الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية كل الأقسام وليس قسما معينا، إضافة إلى الشهادات العربية والأجنبية المعادلة للثانوية العامة.

تعرف مصروفات الجامعات التكنولوجيات في مصر 2021

وأشار عميد كلية مصروفات الجامعة التكنولوجية بجامعة القاهرة 2021، إلى أنه من المقرر إجراء خريجي الدبلومات الفنية لاختبار القدرات يوم 9 سبتمبر الجاري، كشرط أساسي للالتحاق بالكلية.

خطوات التقديم للالتحاق بالجامعات التكنولوجيات 2021

وترصد «الوطن» في السطور التالية مصروفات الجامعات التكنولوجية في مصر2021 وطرق التقديم:

- التقديم خلال موقع التنسيق الإلكتروني لحجز اختبارات القدرات في الجامعة التكنولوجية، ولابد من طباعة موعد اختبار القدرات الذي حدده الموقع والذهاب وفقا للموعد المحددة.

- بعد اجتياز اختبار القدرات والقبول ينتظر الطالب التقديم في مراحل التنسيق، حيث ستكون الكليات التكنولوجية متاحة لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية وفقا لتنسيق2021.

- ثلاث كليات تنطلق بها الدراسة للعام الدراسي الجديد وهي، كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا، الكلية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف.

- مدة الدراسة بكليات التكنولوجية 4 سنوات تتيح للطلاب بعد أول الحصول على دبلوم مهنى فوق المتوسط، والخروج لسوق العمل، أو استكمال الدراسة لمدة أربعة سنوات للحصول على درجة البكالوريوس.

- تضمم الكليات تخصصات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا الميكاترونكس والأوتوترونكس «السيارات».