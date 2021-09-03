تعرف على خدمات «مركز البيانات والحوسبة السحابية» من المصرية للاتصالات

تسعى مصر إلى أن تكون مركزا لتقديم خدمات «الداتا سنتر»، تماشياً مع استراتيجية الدولة في دعم عملية التحول الرقمي وجذب وزيادة الاستثمارات في هذا المجال، بالإضافة الى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وتعزيز مركزها الاستراتيجي كنقطة ارتكاز إقليمية وعالمية لحركة البيانات وبوابة ربط لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط بأوروبا، مما يجعلها من الأسواق الواعدة في مجال مراكز البيانات المتنامي بشكل سريع.

وترصد «الوطن»، فى هذا التقرير الخدمات التى تقدمها الشركة المصرية للأتصالات، ومنها خدمات مركز البيانات والحوسبة السحابية.

استضافة الموقع المشترك

استضافة الموقع المشترك بالنسبة للشركات التي لا يمكنها تلبية متطلبات النطاق الترددي ووقت التشغيل من خلال استضافة محتواها داخل أماكن العمل الخاصة بها، حيث تتيح خدمة استضافة الموقع المشترك من «تي إي» للشركات إمكانية استضافة خوادمها في مركز «تي اي لعمليات الشبكات (NOC)».

يضمن مركز «تي اي لعمليات الشبكات» مراقبة خوادم الشركة على مدار 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، من قبل مسؤولي نظام ذوي خبرة لمنع تعطل الأجهزة، وتعطل البرامج، والثغرات الأمنية، حيث يتم ذلك في بيئة مريحة ومؤمنة ماديًا ومنطقيًا.

كما توفر خدمة استضافة الموقع المشترك، أفضل إمكانيات الاستضافة وأدوات الإدارة عن بعد للأجهزة/ المعدات المملوكة للعميل لضمان تشغيل الخدمة باحترافية.

تقدم «تي اي» أفضل إمكانيات الاستضافة وأدوات الإدارة عن بعد لضمان تشغيل الخدمة باحترافية.

توفر خدمة استضافة الموقع المشترك للعميل بيئة مناسبة لاحتواء الأجهزة وإمكانية الوصول لجميع الاحتياجات التشغيلية بسهولة، مع توفر عمال الصيانة بكل سهولة.

المميزات والفوائد:

توفر الشبكة بنسبة 99.9%، ونضمن ذلك في اتفاقية مستوى الخدمة.

تعددية الأجهزة، لضمان تأمين بياناتك.

التحكم بالمناخ.

دعم فني على مدار 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع.

مركز بيانات مزود بأحدث التقنيات المتطورة.

الاستضافة المخصصة المدارة

توفير مساحات أرفف أو وحدات أرفف وإمكانيات الاتصال بمنشأة مركز البيانات التابع لنا.

يؤجر العميل الذي يطلب هذه الخدمة الأجهزة التي تملكها شركة وي وتكون وي هي المسؤولة عن جميع أعمال الصيانة والإدارة داخل الموقع (مثل مراقبة وقت تشغيل الخادم، وضمان الأجهزة، والتحديثات والتصحيحات الأمنية وغيرها الكثير)

الاستضافة المخصصة غير المدارة:

نوفر للعميل ذي متطلبات الاستضافة العالية والدراية الفنية الاستثنائية إمكانية استئجار معداتنا، ومساحة الرف، والاتصال إضافة إلى القدرة على إدارة خدمته عن بعد.

المميزات والفوائد:

مركز بيانات مزود بأحدث التقنيات المتطورة

توفر الشبكة بنسبة 99.9%، ونضمن ذلك في اتفاقية مستوى الخدمة.

تعددية الأجهزة، لضمان تأمين بياناتك.

التحكم بالمناخ.

دعم فني على مدار 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع.

الاستضافة المشتركة

بالنسبة للشركات غير الراضية عن أداء مقدمي خدمات الاستضافة المحليين وكذلك عن تكلفة استضافة مقدمي الخدمة بالخارج، تقدم خدمة الاستضافة المشتركة على الويب من وي استضافة على الويب بمستوى أداء عالمي، وبأسعار محلية معقولة جدًا.

فبخلاف غيرها من مقدمي خدمات الاستضافة، تستخدم خدمة استضافة الويب المشتركة من وي، خوادم متطورة بمستوى توفر عالٍ، ترتبط مباشرة بشبكة الدعم القوية التعددية لشركة وي لضمان أداء على طراز عالمي واستمرارية التشغيل.

تقدم الاستضافة المشتركة للعملاء فرصة للاستفادة من خدمات مركز البيانات الديناميكي الخاص بشركة وي دون تحمل مصاعب وتعقيدات الاستثمار وإدارة الأجهزة والخوادم مع توفر ميزات الاستضافة المتعددة وسهولة الوصول.

تقدم للعملاء الراغبين في توسيع أعمالهم عدة باقات لاختيار مستوى حركة المرور، والتخزين، والمميزات التي يحتاجون إليها.

المميزات والفوائد:

الإدارة الكاملة للموقع والتحكم بحسابات FTP وملفات الموقع

الأمن: منع عناوين IP معينة من دخول الموقع الإلكتروني، فهارس محمية بكلمات مرور

الأدوات الإحصائية: عرض مساحة القرص والنطاق الترددي، ومراقبة المرور على الويب

دعم قواعد البيانات وأدوات التطوير مثل: MySQL ،PostgreSQL ،PHP ،Per.