هند صبري: الصدفة جعلتني ممثلة.. وكنت نجمة البيت وأنا صغيرة

قالت الفنانة هند صبري، إنها دائما ترى أن الصدفة جعلتها ممثلة، حيث خططت لأشياء أخرى غير التمثيل، «مهما خططت فيه صدف بتيجي ترجعني لقدري، وأنا مكنتش مقتنعة إني أكون ممثلة، وأنا اتدلعت بزيادة، والدلع مكانش مادي ولكنه دلع في إني نجمة البيت ولازم البيت يمشي حواليا».

هند صبري: بقول لبناتي ازهقوا لأن الزهق بيطور العالم الداخلي ليكم

وأضافت هند صبري، خلال استضافتها ببرنامج «السيرة»، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على فضائية «DMC»، اليوم الخميس، أنها شخصية ملولة بشكل كبير، حيث إنها بالرغم من حضور أصدقائها لمنزلها للعب معها حين كانت طفلة، كانت تمل من الجلوس معهم وتطلب من والدتها طردهم، «دلوقتي بقول لبناتي ازهقوا لأن الزهق بيطور العالم الداخلي ليكم، وأنا دايما كنت بحب أقعد مع دماغي وأخلق شخصيات في عقلي وأكلمها، وكنت بكتب رسائل لنجومي المفضلين منهم مايكل جاكسون وتوم كروز».

بخاف من ماما لأنها مدرسة وزعلها وحش جدا

وأوضحت أنها أصرت على عدم إنجاب طفل واحد كما عاشت هي مع والديها، لافتةً إلى أنها كانت دائما يشغل بالها الكثير من الأمور بالفطرة، ولم تستطع أن تشارك ما يدور بخاطرها مع أصدقائها حتى لا يفاجؤوا بما تفكر فيه، «أنا بخاف من ماما لأنها مدرسة وزعلها وحش جدا جدا، وماما بالرغم من صرامتها كانت بتحترم حريتي وعالمي الخاص، وأثناء مراهقتي مثورتش على أمي زي باقي أصحابي».

وأكدت أن والديها كانا يريدان إنجاب طفل بعدها، ولكنها رفضت ذلك كثيرا ولم توافق على تلك الفكرة من الأساس، ولكنها مع تقدمها في السن ندمت على هذا القرار وتمنت لو أنها لم يحدث، «بعد انفصال والدي كنت أحب إن حد يشيل معايا الزعل، وساعتها اتمنيت إني يكون عندي أخ».

وتابعت: «بابا كان حنين عليا جدا وكان أحلى حاجة عندي إنه ياخدني المكتبة ونقرا كتب أطفال، وكان لينا مشاويرنا وحياتنا لوحدنا، ولسة أب حنين عليا وماما حنينة جدا، وشايفة إن جيلنا بيربي أطفال حاسة إنهم مش هيكونوا جاهزين للحياة، وأنا بقيت جاهزة للحياة بتربية ماما ونشفان زيادة، وأنا مش مع الضرب في التربية، ولا أمي كانت بتضربني».