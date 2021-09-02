ماجد المصري عن شراء يخت لزوجته: «مين يعمل كده في الظروف دي؟»

نفى الفنان ماجد المصري ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن شرائه «يخت» وإهدائه لزوجته كهدية بمناسبة عيد ميلادها، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وأبدى ماجد المصري، في تصريح لـ«الوطن»، دهشته من تداول الفيديو بهذا الحجم، وانتشار شائعات تُفيد بشراء يخت، قائلًا: «هو حد يشتري يخت في الظروف دي؟ مين يعمل كده؟».

وأوضح أنّ زوجته كانت متواجدة في رحلة بحرية على مركب في وسط البحر، متابعًا بقوله: «مراتي في نص البحر.. هروح لها إزاي؟.. أكيد هركب يخت عشان أوصل لها».

وكان الفنان ماجد المصري، نشر عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مقطع فيديو له، خلال تواجد أعلى يخت في وسط المياه، وهو يحتفل بعيد ميلاد زوجته، ليعتقد قطاع كبير من الجمهور، أنه يُهدي هذا اليخت لها.

ماجد المصري يُشارك في فيلم «الكهف»

ويُشارك الفنان ماجد المصري، في فيلم أهل «الكهف»، الذي يُجرى تصويره حاليًا، ويُشارك فيه عدد كبير من النجوم، منهم خالد النبوي، ومحمود حميدة، ومصطفى فهمي، وغادة عادل، ومحمد فراج، وعمرو عبدالجليل، وأحمد فؤاد سليم، وريم مصطفى، وصبري فواز، وعبدالرحمن أبو زهرة، وهاجر أحمد، وأحمد عيد، والعمل مأخوذ عن رواية حاملة لنفس الاسم للكاتب الكبير الراحل توفيق الحكيم.

تدور قصة فيلم «أهل الكهف» عن عام 250 ميلادياً، حول صراع الإنسان مع الزمن، عبر ثلاثة من البشر يُبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.