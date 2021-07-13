ماجد المصري يتألق بالغناء في سهرة فنية بدبي «صور»

تألق النجم ماجد المصري بعدد من الأغاني الشرقية والغربية في سهرة نظمها له صديقه الأردني حسام الجريدلي، تمهيدا لعودة الأنشطة الفنية والثقافية على مسرح ماربيا في دبي.

وأعلن حسام الجريدلي عن عدد من الحفلات التي سيقدمها لعشاق الفن والموسيقى في دبي خلال عيد الأضحى، والتي سيجمع فيها عددًا من نجوم الغناء، بالإضافة إلى أمهر لاعبي الموسيقى والـ DJ العالميين.

وأشار إلى أن حفلات عيد الأضحى ستكون يومية ولمدة أسبوع كامل وسيتعاون من خلالها مع نجوم المغرب ولبنان وسوريا والخليج الذين تجمعه معهم علاقات صداقة وثيقة، مؤكدًا أنه يحضر لمفاجأة كبيرة مع نجوم مصر، وهي عبارة عن أسبوع للاحتفال بالموسيقى المصرية من خلال استضافة نجم يوميًا من مختلف الألوان الغنائية المصرية.

يشار إلى أن مسرح ماربيا سبق واستضاف عدداً من نجوم العالم العربي، حيث أطلق النجم المغربي حاتم عمور ألبومه الشهير «بلا عنوان» كما استضاف مجموعة كبيرة من المناسبات الفنية المختلفة، التي اهتم بها المهندس حسام الجريدلي شخصياً.