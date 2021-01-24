بعد تعافيه من كورونا ماجد المصري يصاب في قدمه أثناء تصوير مسلسل الملك

أعلن الفنان ماجد المصري عبر حسابه الخاص بـ«إنستجرام» من خلال خاصية «استوري» حسابه بأستوري الانستجرام إصابته في قدمة أثناء تصوير مسلسل الملك.

ونشر ماجد المصري مقطع فيديو قال فيه «أنا حاليًا في إحدى مراكز العلاج الطبيعي لتلقي العلاج اللازم بعد إصابتي وسقوطي من فوق ظهر الحصان اثناء تصويرمسلسل الملك».

ويأتي مسلسل الملك من بطولة عمرو يوسف، ماجد المصري، صبا مبارك وسوسن بدر ومن اخراج حسين المنباوي

والمسلسل مأخوذ عن راوية «كفاح طيبه» للأديب العالمي نجيب محفوظ وتدور الأحداث حول قصة احمس وطرده للهكسوس

تعافي ماجد المصري من كورونا

وقد تعافي الفنان ماجد المصري مؤخرًا من فيروس كورونا حيث اعلنت زوجته رانيا منصور الجمعه الماضيه عبر حسابها بأنستجرام تعافي ماجد وابنته قائلة: «الحمد لله ماجد وداليدا قاموا بالسلامة ألف حمد وشكر ليك يا رب وربنا يشفي كل مريض».

وأضافت رانيا «شكرا لكل الناس الجدعة اللي سألوا عليا ومكنوش بيسيبوني لحظة بتليفوناتهم وسألهم ومساعدتهم ليا».

إصابة ماجد المصري بفيروس كورونا هو وابنته

وكان قد أعلن الفنان ماجد المصري اول يناير إصابته بفيروس كورونا وقال في تصريح سابق لـ«الوطن»: «لقد شعرت بالأعراض ولأجريت مسحة وثبتت ايجابيتها والحمد لله أتلقي حاليا بروتوكول العلاج واتمني من الجميع الاحتراس من هذا الفيروس»

وبعدها بيومان اعلن ماجد إصابة ابنته داليدا بالفيروس حيث انتقلت العدوى منه اليها.

وقال ماجد عن إصابة ابنتك في تصريح سابق لـ«الوطن»: «الحمدلله علي كل حال ابنتي شعرت بتعب فأجرينا لها مسحة، ظهرت إيجابيتها وهي حاليا في العزل المنزلي ويبدوا ان العدوى انتقلت مني اليها».

وطالب ماجد من الجمهور اتخاذ الإجراءات الاحترازية لان الأمر صعب وليس بهين مؤكدا انها يشعر بتعب بعد إثبات إصابته بكورونا.