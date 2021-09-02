«المالية»: تسليم 4876 سيارة ضمن مبادرة إحلال المركبات حتى الآن

قال أحمد عبدالرازق، المتحدث باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، إن السبيل الوحيد للتقدم إلى المبادرة هو الموقع الإلكتروني الذي خصصته الوزارة، ولا يوجد أي مكان آخر للتقديم، لافتًا إلى أن عدد الطلبات الصحيحة مكتملة الشروط وصلت إلى 31 ألف طلب، وسيُجرى التعامل معها.

تسليم 4876 سيارة ضمن مبادرة الإحلال

وأضاف «عبدالرازق» في مداخلة هاتفية مع برنامج «حوار الخميس»، المذاع على قناة «الحدث اليوم» الفضائية، اليوم الخميس، أن الوزارة سلمت 4876 سيارة ملاكي وتاكسي وميكروباص حتى اليوم، منها 125 سيارة ميكروباص، ومن المقرر تسليم 300 سيارة ميكروباص الأسبوع المقبل.

وأوضح المتحدث باسم مبادرة إحلال المركبات في وزارة المالية، أن هناك أزمة عالمية في صناعة الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات، ونظرًا للنقص في المكونات فإن هذا سيؤثر على صناعة السيارات الفترة المقبلة بنقص في الإنتاج بنسبة تتراوح بين 40% و 50%، بمعنى أن المصنع الذي ينتج 1000 سيارة في الشهر سينتج من 500 إلى 600 سيارة.

وشدد على أن هذا الأمر سيؤثر على تسليم السيارات الفترة المقبلة، وقد يحدث تباطؤ في تسليمها، وهذا خارج عن إرادة الجميع لأنها أزمة عالمية.

توقف بيع بعض الموديلات

كان عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات في القاهرة، قال في تصريحات سابقة، إن بعض أنواع السيارات توقف بيعها، بعد طرح موديلات 2022 من قبل بعض وكلاء السيارات، فضلًا عن طرح أنواع سيارات لا تنتمي إلى طرازات، تفرض على شبكات التوزيع التي تتكبّد خسائر في سوق السيارات، وأحيانا تُباع بسعر أقل من سعرها الرسمي، رغبة في تصريف المخزون لدى التجار والموزعين.