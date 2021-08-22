مبادرة إحلال السيارات: الأسعار ثابتة ما لم ترتفع عالميا

كشف الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز، أن المبادرة تُتيح السيارات سواء السيارات الملاكي أو التاكسي أو الميكروباص بالأسعار المحلية دائما.

الأسعار ثابتة إلا إذا حدث ارتفاع عالمي

وأضاف «عوض» في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار السيارات داخل المبادرة ثابتة، ولا ترفع المبادرة الأسعار من تلقاء نفسها، موضحاً أن في حالة رفع أسعار السيارات، يكون لأسباب تتعلق بارتفاع الأسعار عالميا، أو نتيجة طرح شركات السيارات الدولية، موديلات أو طرازات جديدة بأسعار أعلى.

الشركات تبلغ المبادرة بالزيادة الجديدة قبل التطبيق

وأكد «عوض» أنه في حالة رفع الأسعار داخل المبادرة، تبلغ الشركات التي تتعاون مع مبادرة إحلال السيارات المبادرة، للمناقشة والتفاوض، ثم إقرارها والإعلان عن الأسعار الجديدة.

وتابع «عوض»، أن المبادرة تعتزم تسليم نحو 1700 سيارة جديدة ضمن مبادرة الإحلال خلال شهر أغسطس الجاري، على النحو الذى يتسق مع جهود الدولة، للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النظيفة، وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها فى مصر، ورفع الأعباء عن المواطنين، بمساعدتهم على اقتناء سيارات متطورة وموفرة اقتصاديًا بحوافز وتسهيلات ائتمانية.

المبادرة سلمت حتى الان 4 آلاف و127 سيارة ملاكي وتاكسي على مدار 5 أشهر

وكانت وزارة المالية، أعلنت أن المبادرة سلمت حتى الآن 4 آلاف و127 سيارة ملاكي وتاكسي، على مدار 5 أشهر منذ بداية إبريل الماضي، وبلغ حجم الحافز الأخضر للمبادرة نحو 92.8 مليون جنيه، قيمة الحافز الأخضر لهذه السيارات.

وتقدم وزارة المالية، سلسلة من الحوافز لدعم المشاركين بالمبادرة ومنها تقديم حافز أخضر يبلغ 10% من قيمة السيارة الجديدة الملاكي، وبحد أقصى 22 ألف جنيه، كمقدم ثمن السيارة الجديدة، تسدده الخزانة العامة للدولة، نيابة عن المواطن.