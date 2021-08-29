الحكومة تبشر 31 ألف متقدم لمبادرة إحلال السيارات بقبول طلباتهم

قال أحمد عبد الرازق، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال المركبات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن عدد الطلبات الصحيحة التي تم تقديمها من الراغبين في الاستفادة من المبادرة وصل إلى 31 ألف طلب صحيح.

وأضاف عبد الرازق، أن إجمالي عدد الطلبات التي تم تقديمها للاستفادة من المبادرة هي 74 ألف طلب، وبعد عمليات التنقية والمراجعة، بلغ عدد الطلبات الصحيحة 31 ألف طلب، ليكون نحو 50% من الطلبات المقدمة تم رفضها، إما لعدم استيفاء الشروط أو عدم استكمال الأوراق الخاصة بالمبادرة.

وتابع أنه تم تسليم 4200 سيارة حتى الآن من الملاكي والتاكسي، بالإضافة إلى تسليم أول سيارة ميكروباص في 18 أغسطس الجاري في إطار المبادرة، وسيتم تسليم نحو 20 سيارة ميكروباص حتى نهاية الشهر الجاري، ومع بداية الشهر المقبل سيتم تسليم 300 سيارة ميكروباص بشكل شهري.

وتشترط المبادرة أن تكون السيارات الجديدة محلية الصنع بمكون محلي نحو 45%، ومن شروط المبادرة أن يكون مر على صنع السيارة 20 سنة أو أكثر، وأن تكون رخصة السيارة سارية ومسجلة بإحدى إدارات المرور التابعة لمحافظة من المحافظات السبع في المرحلة الأولى وهي القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، بورسعيد، السويس، والبحر الأحمر، وأن يتراوح سن صاحب السيارة من 21 إلى 65 عاما لكي يتمتع بالتقسيط.

وتستهدف مبادرة إحلال المركبات المتقادمة خلال 3 سنوات، إحلال 250 ألف سيارة، علما بأنه يوجد في مصر نحو 1.3 مليون سيارة مر على صنعها أكثر من 20 عاما.

وكان إطلاق مبادرة إحلال السيارات بداية العام الجاري، وتستهدف إحلال وتجديد السيارات التي مر على صناعتها 20 عاما، ويتم تنفيذ المبادرة من خلال شركات بالسوق المحلية فيما يخص السيارات الملاكي والتاكسي والميكروباص، وتحت إشراف عدد من الوزارات والهيئات منها وزارات «التجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدنية، وقطاع الأعمال، والمالية، والإنتاج الحربي».