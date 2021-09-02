هند صبري: مش فاكرة طفولتي خالص.. وانهرت بعد انفصال والديّ

قالت الفنانة هند صبري إن أول مرة عملت فيها كانت في عمر الـ13، وبالرغم من ذلك، نجحت في الحصول على المركز الأول بين أقرانها في إحدى المراحل الدراسية، «أنا يا أعمل الحاجة الصح يا معملهاش، وأنا دايما بحب التفوق، والطفل الوحيد بيكون عايز يبقى ملك القعدة ولافت للنظر، وأنا مش فاكرة طفولتي خالص، مش فاكرة ولا حاجة».

صبري: «قفلت أي مواضيع شخصية وأخدت البكالوريا بامتياز.. وانهرت بعدها»

وأضافت «صبري» خلال استضافتها ببرنامج «السيرة»، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، على فضائية «DMC»، اليوم الخميس، أن والديها انفصلا أثناء دارستها بالمرحلة الثانوية، ولكنها لم تنهار أو يؤثر ذلك على مسيرة دراستها، بالرغم من كون الانفصال كان عاصفة بالنسبة لها، «قفلت أي مواضيع شخصية وأخدت البكالوريا بامتياز، وانهرت بعدها».

صبري: «بعد انفصال والدي كل الثوابت اللي كنت عرفاها راحت»

وأوضحت أنها ظلت عامين كاملين لم ترَ والدها أو تتحدث معه هاتفيا، بعدما سافر إلى فرنسا، وذلك بالرغم من مهاتفته الدائمة لها من أجل الحديث معها، «كنت غضبانة جدا من جوايا بيطلع في حجات كتيرة تانية، وصاحبة والدتي جت بعد الانفصال اتكلمت معايا وقولتلها أنا حاسة إن عالمي انهار، وكل الثوابت اللي كنت عرفاها راحت، ووالدي مخلفش حتى لما انفصل عن والدتي واتجوز غيرها، كنت هتضايق أوي لو خلف».

وأكدت أن علاقتها حاليا بوالدها هي علاقة خاصة وطيبة ولم تتأثر بعدما ابتعدت عنه خلال فترة ما بعد الثانوية العامة ولمدة عامان كاملين، «حسيت بحزن شديد بعد انفصاله وسفره لفرنسا لأني بكده انفصلت عن أعز صديق ليا، وبعد سنتين روحتله فرنسا وهو استقبلني في المطار، وعنينا كانت مغرغرة، ولكن مفيش دمعة نزلت مني أو هو، وأبويا مبيعرفش يتكلم في المشاعر، وفضلت فترة كبيرة ملمتهوش، ولكني لمته منذ 4 سنوات، وسكت».

وتابعت: «أنا خوفي مش عليا لما بحكي سيرتي، ولكن خوفي لما اتكلم عن حياتي إني ممكن أجرح ناس تانية، لأن وجهة نظري في بعض الأشياء ممكن تجرح، ومبحبش أن حد ياخد كلامي أو يرتجمه غلط، ومحدش يقدر يغلب الدنيا، ممكن نلاعبها ولكن نغلبها لأ، واتعلمت من ألمي ووجعي، واللي كسرني لوقت ظروف كتيرة منها ظروف اقتصادية وحشة جدا».