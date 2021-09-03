محمود مسلم: حسام البدري فاشل وغير مؤهل لقيادة المنتخب

شن الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، هجوما على حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، خلال استضافته في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي إسلام صادق.

وقال «مسلم»، إن حسام البدري مدرب فاشل، وغير مؤهل لقيادة المنتخب الوطني، موضحا أن سوء أداء الفرق التي يدربها مستمر منذ تدريبه للنادي الأهلي، وحتى مع المنتخب.

وأضاف رئيس تحرير الوطن، أن البدري لديه مشكلات في اختيارات اللاعبين «عينيه في الاختيارات فيها مشكلة»، وتابع: «بيتعامل مع اللاعبين بعند، ولديه مواقف ضد النجوم والموهوبين».