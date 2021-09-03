محمود مسلم: معظم الأندية كونت لجانا إلكترونية ساعدت على زيادة التعصب

حل الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، ضيفا على برنامج «البريمو»، مع الإعلامي إسلام صادق على فضائية «ten»، في فقرة مخصصة للحديث عن نبذ التعصب في الرياضة المصرية، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها الملاعب المصرية، وخصوصا في مباراة ختام الدوري العام بين الزمالك والبنك الأهلي.

وقال «مسلم»، إنه رصد ظاهرة التعصب منذ قرابة السنتين بعد تغير سلوك العامة بالتجرؤ على تشجيع الفرق الأفريقية ضد الفرق المصرية التي لا يشجعونها، مؤكدا أن التجرؤ على التعصب ضد الفرق المصرية ومناقشة هذه الآراء الشاذة على السوشيال ميديا وفي وسائل الإعلام التقليدية، هو أحد أبرز أسباب التعصب، خاصة لو خرجت هذه الآراء من شخصيات عامة أو لاعبين سابقين، وتابع: «معجبنيش طارق السيد لما أعلن تشجيعه لفريق غير مصري ضد الأهلي، رغم أنه هادئ ورزين».

وأوضح رئيس تحرير جريدة «الوطن»، أن الجريدة تبنت مبادرة الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة ضد التعصب: «الرياضة فائز وخاسر، لكن للأسف بعض الشخصيات العامة الرياضية والبرامج التلفزيوينة الرياضية، ساعدت على انتشار الفكر المتعصب وظهور ألفاظ وسلوكيات شاذة عن الرياضة».

كما أكد الكاتب الصحفي أن «فيس بوك» ووسائل التواصل الاجتماعي، هي أحد الركائز الأساسية لانتشار التعصب الرياضي، مستنكرا ما وصفه بـ«سير الأندية وراء السوشيال ميديا في اتخاذ القرارات التي تخص الأندية واللاعبين».

وتابع: «هناك لجان إلكترونية تديرها بعض الأندية، ومعظم الأندية لها هذه اللجان التي تديرها لتشكيل وعي معين، ثم يتخذ مسؤولوا الأندية قرارات بناء على ما يحدث في السوشيال ميديا.. أنا بستغرب الموضوع دا».

وقال مسلم: «للأسف الأندية مبقاش فيها لاعبين كبار من النوعية التي تقود داخل الملعب وخارج الملعب، فاللاعبون أمثال الخطيب وحسن شحاتة وحازم إمام أصبحوا عملة نادرة».

وأشار «مسلم»، إلى قصور قادة الفرق الرياضية (كباتن) من القيام بدورهم على أكمل وجه مثلما كان يحدث في السابق أيام الخطيب وحسن شحاتة، واستنكر تصرفات بعض اللاعبين مثيري الشغب، كما استنكر دعمهم من الجماهير والشخصيات الرياضية.