محمود مسلم: موسيماني جبان و«الأهلي» يحتاج مدرب عام مصري شخصيته قوية

انتقد الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، أداء بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، بعد خسارة الأهلي للدوري هذا الموسم، وفوز الزمالك باللقب بعد غياب 6 سنوات.

وقال «مسلم»، خلال حواره مع الإعلامي إسلام صادق في برنامج «البريمو»، على قناة «تن»، إن موسيماني مدرب «جبان»، لأنه يلعب بطريقة دفاعية في بعض المباريات التي لابد على الأهلي أن يهاجم فيها، مثل مباراة بيراميدز التي لعب فيها موسيماني بطريقة (4-3-3)، ولم يستطع الأهلي الفوز، موضحا أن موسيماني مدرب لديه مشاكل كثيرة، وبالأخص في اختيار التشكيل المناسب، وفي إدارة المباراة والتبديلات.

وأكد رئيس تحرير «الوطن»، أن النادي الأهلي يحتاج إلى مدرب عام مصري صاحب شخصية قوية، يستطيع مساعدته ولفت نظره إلى بعض الأخطاء التي قد يغفل عنها المدرب الأجنبي، ورشح «مسلم» الكابتن ضياء السيد، المدير الفني السابق لمنتخب مصر للشباب، لمساعدة موسيماني الجنوب أفريقي في منصب مدرب عام النادي الأهلي.