«المظ وعبده الحامولي» تختتم عروضها بالبالون في حضور وزيرة الثقافة

شهد مسرح البالون منذ ساعات قليلة، ختام عرض مسرحية «ألمظ وعبده الحامولي» بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي.

وشهد مسرح البالون آخر ليلة في العرض المسرحي «ألمظ وعبده الحامولي»، بعد نجاحه في القاهرة والإسكندرية، والتي تعد أهم مسرحيات موسم الصيف.

وحضر العرض لفيف من الإعلاميين والضيوف منهم الدكتور درية شرف الدين وزير الإعلام الأسبق ورئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، والدكتور عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، والفنان هشام عطوه رئيس هيئة قصور الثقافة، والفنانين طارق صبرى، أحمد ماهر، محسن منصور، عمر عابدين، لمياء كرم، كريم عرفه، الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية، بجانب ضيوف مصر من الأردن الفنانة أمل الدباس، وحسين طبشيات.

العمل دراما عن السيرة الذاتية لـ ألمظ وعبده الحامولي، وذلك من خلال تسليط الضوء على تاريخهما الفني والغنائي، الذي كان بمثابة أيقونة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

العرض من إخراج مازن الغرباوي، تأليف وأشعار الدكتور مصطفى سليم، تمثيل وغناء مروة ناجى، وائل الفشنى، هانى كمال، محمد حسنى لبنى الشيخ إيميل شوقى، عماد عبدالمجيد، محمد طلبه، نورهان صالح، محمد هلال، والطفله ملك مازن الغرباوى، ومشاركة خاصة بالأداء الصوتي لسيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب.

تصميم ديكور ومناظر محمد هاشم، تصميم أزياء مروة عودة، تأليف موسيقى أحمد مصطفى، تصميم استعراضات سالي أحمد، جرافيك ومابينج محمد المأموني، تصميم إضاءة عز حلمي، ماكير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، مخرجان منفذان كريم محروس ونور السيد.