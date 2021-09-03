درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية.. طقس مشمس ورياح نشطة

شهدت مدينة الإسكندرية، اليوم الجمعة، 3 سبتمبر، طقسا مشمسا مع إنخفاض طفيف في درجات الحرارة مقارنة بالأمس، صاحبه سرعة الرياح، وثبات انخفاض نسبة الرطوبة.

وواصلت المدينة الساحلية استقبال أفواج المصطافين للتنزه على شواطئ الإسكندرية، حيث توافدت أفواج من رحلات اليوم الواحد اليوم الجمعة على جميع شواطئ الإسكندرية بمختلف أنواعها خاصة الشواطئ المجانية التي تقدم خدمة مجانية للرواد، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم .

درجة الحرارة اليوم 3 سبتمبر في الإسكندرية

وسجلت درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية، 31 درجة مئوية، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، مع زيادة طفيفة في حركة أمواج البحر، حيث وصلت نسبة الرطوبة في الإسكندرية إلى 59%، مع وصول سرعة الرياح إلى 24 كيلومترًا في الساعة.

شواطئ الإسكندرية

وتمكن موظفو الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية بالتنسيق مع شباب من جمعيات المجتمع المدنى بتوزيع فلاير حملة «اعرف حقك»، على عدد من الشواطئ لتوعية الرواد بحقوقهم وضرورة الإبلاغ على أرقام الشكاوى الخاصة بالإدارة عن أي مخالفة أو تجاوزات قد تحدث علي الشواطئ، خاصة مع عملية التزاحم على الشواطئ في الويك اند، ومنع استغلال الرواد، إلى جانب حثهم على نظافة الشواطئ و ظهورها بالمظهر اللائق بشواطئ الاسكندرية.

التواصل مع إدارة السياحة والمصايف في الإسكندرية

وأكدت الادارة المركزية للسياحة والمصايف استعدادها الكامل لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على ارقام الشكاوى التالية «01270746490

01289252668» والموقع الرسمي «www.catr.gov.eg