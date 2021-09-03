سان ستيفانو في الإسكندرية.. «الفسحة» الأكثر ازدحاماً على الكورنيش

تعد منطقة سان ستيفانو شرق الإسكندرية، من المناطق الأكثر ازدحاماً يوميا، فهي واحدة من الفسح التي تستقبل ألوف المصطافين، إضافة إلى أهالى المدينة الساحلية، فهو مركزاً لتلاقي المواطنين والجلوس في الكافيهات أو التنزه داخل المول وتناول الأطعمة الجاهزة أو شراء الملابس وجميع المستلزمات، لذلك هو واحدة من أهم الفسح في الإسكندرية التي يأتي إليها من المحافظات المجاورة.

سان ستيفانو في الإسكندرية

يُعد سان ستيفانو مول، من أشهر مولات الإسكندرية، وواحدا من أهم معالم السياحة في المدينة الساحلية، حيث يعد مزارا للعديد من المصطافين والرواد، إضافة إلى أهلها لما تتواجد فيه من مرافق ترفيهيه مُميّزة.

ويعد مبنى المول مُلحقا بمبنى سان ستيفانو جراند بلازا الشهير، والذي يضم فندق فور سيزونز سان ستيفانو الرائع، إضافة إلى العديد من مطاعم الإسكندرية والمقاهي الشهيرة.

مول سان ستيفانو أحد أهم معالم الإسكندرية

يضم مول سان ستيفانو بالإسكندرية، عددا من المرافق الرائعة بين المحلات التجارية الشهيرة، السينمات والمطاعم الفاخرة، ويحتل مساحة 43 ألف متر مربع، وهو عبارة عن 4 طوابق.

مواعيد العمل داخل مول سان ستيفانو في الإسكندرية

يفتح مول سان ستيفانو من السبت إلى الأربعاء من الساعة 10:00 صباحاً حتى 12:00 منتصف الليل، ويومي الخميس والجمعة من الساعة 10:00 صباحاً حتى 1:00 صباحاً.

الترفيه داخل مول سان ستيفانو

يوجد في مول ستيفانو مكاناً للترفيه للأطفال، حيث يخصص للأطفال منطقة للألعاب فقط تضم مجموعة من أحب العاب الأطفال الحركية والكهربائية، إلى جانب وجود سينما ثلاثية الأبعاد خاصة بالأطفال تعرض عددا من الأفلام المُمتعة، بجانب محال الملابس ومحال الأطفال واللعب، وإضافة إلى الأطعمة وشراء الخضراوات والفواكه الطازجة أو المأكولات الجاهزة.