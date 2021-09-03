بأول دفعة نسائية.. الجيش السعودي ينشر فيديو لتدريبات المجندات القتالية

نشرت وزارة الدفاع السعودية فيديو جديد للتدريبات القتالية والمراحل التعليمية التي حصلت عليها المجندات بأول دفعة نسائية في القوات المسلحة السعودية، حيث قالت وزارة الدفاع السعودية، «في مقطع فيديو» بثته عبر مواقع التواصل الاجتماعى: «إن الفيلم يستعرض جهود وزارة الدفاع ممثلة في مركز تدريب الكادر النسائي ​للقوات المسلحة».

مجندات سعوديات يشرحن بفيديو تجربتهن ضمن الكادر النسائي بالقوات المسلحةhttps://t.co/d36l6n6Ify#السعودية#الكادر_النسائي — CNN بالعربية (@cnnarabic) September 3, 2021

وكانت وزارة الدفاع السعودية نشرت الأربعاء الماضي، مقطع فيديو آخر من مراسم تخريج أول دفعة نسائية بالجيش من مركز تدريب الكادر النسائي بعد حصولهن دورة الفرد الأساسي في المركز، برعاية رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن، فياض الرويلي.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، في خبر لها، بشأن حفل التخرج: «أن الحفل بدأ بآيات من القران الكريم، ثم ألقى رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة اللواء الركن عادل بن محمد البلوي كلمةً أكّد فيها أن المركز يهدف إلى تقديم خدمات تدريبية مميزة للمعينات بوزارة الدفاع بكفاءة واحترافية في المجالات الوظيفية التي تحتاجها الوزارة».

ويشترط الجيش السعودي، أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأت مع والدها أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

#فيديو_الدفاع

رئيس هيئة الأركان العامة يرعى تخريج الدفعة الأولى من مركز تدريب #الكادر_النسائي للقوات المسلحة. pic.twitter.com/ZJGzdknJEB — وزارة الدفاع (@modgovksa) September 1, 2021

شروط قبول النساء في الجيش السعودي

ويضع الجيش السعودي أيضا شروط لقبول المتقدمات الجدد بنحو: أن تكون حسنة السير والسلوك وغير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلّة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اعتبارها إليها، وأن تكون لائقة طبيًّا».

وتنص الشروط على: ألا تكون المتقدمة موظفة في أي جهة حكومية، وألا يقل سن المتقدمة عن 21 عاما ولا يزيد عن 40 عاما، وأن يتناسب طول القامة مع وزنها، ويكون الحد الأدنى للطول 155 سنتيمتر.

وحول المستوى العملي يشترط: ألا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن تحمل بطاقة هوية وطنية مستقلة، وألا تكون متزوجة من غير سعودي.