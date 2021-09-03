هاني شاكر ونور الشريف.. نجوم حصلوا على وسام الثقافة الفلسطيني قبل أشرف زكي

قلد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عدد من الشخصيات المصرية البارزة في الفن والثقافة، أمس، وسام الثقافة والعلوم والفنون الفلسطيني وذلك في مقر سفارة فلسطين بالقاهرة، وكانت من بينهم صابرين وأشرف زكي، بالإضافة إلى الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد أحمد.

ومنح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد أحمد، النجمة الكبرى لوسام الثقافة، وتسلمتها عائلته، بينما قلد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية النجمة الكبرى لوسام الثقافة والعلوم والفنون لدولة فلسطين، بحضور زوجته الفنانة روجينا، وذلك وفقا لما نشره الحساب الرسمي للسفارة الفلسطينية على «تويتر».

وحصلت الفنانة صابرين على وسام الثقافة والعلوم والفنون الفلسطيني «مستوى التألق»، وقلدها الوسام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقال إن تكريمها جاء تقديرا لمسيرتها الفنية المتميزة والحافلة بالعطاء، ومواقفها لدعم القضية القومية والوطنية، ومناصرتها للحقوق الوطنية الفلسطينية.

وحيد حامد ونور الشريف وهاني شاكر فنانين مصريين حصلوا على وسام الثقافة الفلسطيني

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يحصل فيها فنانين وكتاب مصريين على وسام الثقافة والعلوم والفنون الفلسطيني، سبق وحصل عليه الكاتب الراحل وحيد حامد قبل وفاته في 2019، وحصل الفنان نور الشريف أيضا على الوسام بعد أسابيع من وفاته وتسلمت ابنته مي نور الشريف الوسام من الرئيس الفلسطيني عام 2015.

وفي عام 2017، قلد الرئيس الفلسطيني الفنان هاني شاكر وسام الثقافة تقديرا لمسيرته الفنية والثقافية، تزامنا مع إحياء الذكرى الـ 52 لانطلاق الثورة الفلسطينية، وقدم شاكر أغنية جديدة في تلك المناسبة بعنوان «علم بلادي»، ومن الكتاب والروائيين حصل على الوسام الكاتب محمد سلماوي في نوفمبر 2017.

ما هو وسام الثقافة والعلوم والفنون الفلسطيني

ويعتبر الوسام أعلى درجة في الأوسمة الثقافية في فلسطين، حيث يتكون وسام الثقافة والعلوم والفنون من أربعة مستويات: تعتبر درجة «النجمة الكبرى» هي أعلى المستويات، يليها مستوى التألق، والثالث مستوى الإبداع، والرابع مستوى الابتكار.

وتم استحداث الوسام في عام 2014 بعد توقف العمل بوسام القدس للثقافة والفنون والآداب.

ويمنح الوسام بأمر من رئيس الدولة الفلسطينية للمثقفين والكتاب والأدباء والشعراء والعلماء والباحثين والفنانين الفلسطينين والأجانب، كما يمنح للمؤسسات التي قدمت أعمال وخدمات جليلة لفلسطين.