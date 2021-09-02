الرئيس الفلسطيني يقلد أشرف زكي أعلى وسام ثقافي بفلسطين

قلد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، نقيب المهن التمثيلية الفنان المصري الكبير الدكتور أشرف زكي، النجمة الكبرى لوسام الثقافة والعلوم والفنون لدولة فلسطين.

أشرف زكي يتسلم تكريمه رفقة زوجته روجينا

جاء ذلك خلال استقباله في مقر إقامة الرئيس محمود عباس بجمهورية مصر العربية في قصر الأندلس الرئاسي، وتسلم الوسام الفنان أشرف زكي بحضور زوجته الفنانة روجينا وابنته.

منح أشرف زكي النجمة الكبرى

ومنح الرئيس الفلسطيني، الفنان أشرف زكي، النجمة الكبرى، تقديرا لدوره الكبير في إعلاء الشأن الثقافي والفني، وتقديرا لمسيرة طويلة حافلة بالعطاء الفني من الأعمال الفنية القيمة، وتثمينا لمواقفه الوطنية ومناصرته ودعمه للقضية الفلسطينية، وتقديرًا لدوره النقابي، الذي عبّر عن الموقف الوطني لجموع الفنانين المصريين.

أشرف زكي يدافع عن زملائه الفنانين

وكان الفنان أشرف زكي، أصدر بيانا مؤخرا، موقع بمنصبه كنقيب للممثلين، ضد مروجي الشائعات والفتن والأكاذيب ضد الفنانين، وبالتحديد عقب أزمة الفنان أسامة عباس، وأكد فيه اتخاذه الإجراءات القانونية، ضد كل من ينشر أكاذيب تخص أي عضو من أعضاء النقابة.

وشدد زكي فى بيانه، على أنه لن يسكت على حق أي فنان من فناني النقابة، خاصة أن مواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت تسيئ بشكل كبير لأعضاء النقابة.

يذكر أن الفنان أشرف زكي، كان صرح مؤخرا، بأنه لن يترشح مرة أخرى لرئاسة نقابة المهن التمثيلية، وسيكتفي بالفترة التى قضاها فى خدمة زملائه.

جدير بالذكر، أن أشرف زكي متزوج من الفنانة روجينا، ولديه منها ابنتين، ويترأس نقابة المهن التمثيلية منذ ما يقرب من 8 سنوات.