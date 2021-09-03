بعثة منتخب مصر تسافر اليوم إلى الجابون بطائرة خاصة

تقرر أن تغادر اليوم الجمعة، بعثة منتخب مصر الأول، من القاهرة في طريقها إلى الجابون، على متن طائرة خاصة، استعداداً لمواجهة المنتخب الجابوني المقرر إقامتها في التاسعة مساء بعد غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وفضّل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، السفر بطائرة خاصة، تجنباً لتعرض اللاعبين لإجهاد عضلي، بعد مباراة أنجولا التي أقيمت أمس الأول في مستهل مشوار التصفيات، وانتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد.

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