وصول بعثة منتخب مصر للرماية بعد المشاركة في كأس العالم بإيطاليا «صور»

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الإثنين، بعثة منتخب الرماية، قادمة من ميلانو بعد المشاركة في بطولة كأس العالم بإيطاليا، الذي حققت خلالها ميداليتين ذهبيتين، وأخرى برونزية، عن طريق الشقيقين عزمي وعبد العزيز محيلبة، وذلك في منافسات «الإسكيت».

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن منتخب مصر للرماية وصل إلى القاهرة، على متن رحلة مصر للطيران رقم MS792، القادمة من ميلانو، وتم إنهاء إجراءات وصولهم من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، واستقبلهم فريق العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي تحت إشراف مدير العلاقات العامة بشركة الميناء الدكتور طارق إسماعيل، بالورود وتم التقاط صورا تذكارية للبعثة داخل مبنى الركاب.

وسبقت بعثة منتخب الرماية إلى القاهرة أمس الأحد، اللواء حازم حسنى، رئيس اتحاد الرماية قادما من إيطاليا، بعد أن حققت البعثة ميداليتين.

وأشاد اللواء حازم حسني، رئيس اتحاد الرماية، بإنجاز المنتخب، مقدما الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بالميداليات التي أحرزها لاعبي المنتخب الوطني عزمي محيلبه، وعبد العزيز محيلبه، مضيفا أن المستوى المتميز الذي ظهر عليه اللاعبون هو نتيجة لاجتهادهم وتوفير الاحتكاك اللازم لهم للنهوض بمستواهم.