مصدرو الغذاء يكثفون تحركاتهم لزيادة الصادرات إلى ليبيا والسودان وسوريا

كثف مصدرو الصناعات الغذائية تحركاتهم من أجل استغلال الأسواق القريبة جغرافيا من مصر وعلى رأسها أسواق ليبيا والسودان وسوريا واليمن، في وقت ارتفعت فيه نسبة نمو الصادرات إلى تلك الأسواق.

واحتلت أسواق ليبيا والسودان وسوريا مراكز متقدمة في قائمة أكثر الدول المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية، خلال الأشهر الماضية، وأظهرت بيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن صادرات مصر من الغذاء إلي ليبيا سجلت قيمة بلغت 116 مليون دولار وحققت نسبة نمو قدرها 5%، خلال الأشهر من يناير حتى يوليو الماضي، كما بلغت صادرات القطاع إلي السودان 112 مليون دولار ونسبة نمو 148%، واحتلت سوريا المركز العاشر ضمن قائمة «كبار المستوردين»، بقيمة 80 مليون دولار ونسبة نمو 63% مقارنة بصادرات الأشهر السبعة الأولى من عام 2020.

السودان على رأس قائمة الدول الأكثر نموا في الاستيراد

الأرقام الصادرة عن المجلس كشفت أيضا أن دولة السودان جاءت على رأس قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من 2020، وهو ما يشير إلي أهمية السوق السودانية للمصدرين المصريين.

وقال هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن المجلس وضع خطة لتعظيم الاستفادة من الأسواق التقليدية، وفي مقدمتها الأسواق القريبة جغرافيا من مصر، ومنها ليبيا والسودان، وأوضح في تصريحه «للوطن» أن البيانات تشير إلى النمو الواضح في الصادرات المصرية في تلك الأسواق، خاصة بعد استقرار الأوضاع السياسية والأمنية نسبيا في تلك الأسواق.

وبحسب «برزي»، فإن خطة المجلس تقوم على استعادة تلك الأسواق، بعد التأثر الشديد الذي تسببت فيه حالة عدم الاستقرار في وقت سابق وأدت إلي تراجع التصدير.

وأكد «برزي» أن الأسواق التقليدية والأقرب جغرافيا، وعلى رأسها ليبيا والسودان، تعد امتدادا طبيعيا للسوق المصرية، مشيرا إلي أن التحركات الأخيرة للمجلس تمثلت في القيام ببعثات تجارية تضم المصدرين في القطاع، بهدف مضاعفة الصادرات إلى تلك الأسواق، فضلا عن فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.