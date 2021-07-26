2 مليار دولار صادرات مصر من الغذاء في النصف الأول بنمو 13%

بلغت صادرات مصر من الصناعات الغذائية المصرية خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 2 مليار دولار، بنسبة نمو في القيمة بلغت 13% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020 التي بلغت 1.8 مليار دولار.

وقال المجلس التصديري للصناعات الغذائية برئاسة هاني برزي، في تقرير اليوم الاثنين، إن صادرات شهر مارس الماضي سجلت أعلى قيمة لصادرات أشهر النصف الأول من العام الحالي بقيمة بلغت 382 مليون دولار، كما حققت الصادرات خلال شهر مايو 351 مليون دولار أعلى نسبة نمو في القيمة في صادرات أشهر النصف الأول بنسبة نمو 45% مقارنة بصادرات مايو 2020، وبلغت صادرات شهر يونيو الماضي نحو 335 مليون دولار بنسبة تراجع 3%.

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال النصف الأول من عام 2021 بقيمة 1090 مليون دولار تمثل 55% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو بلغت 9%.

وجاء في المرتبة التالية الاتحاد الأوروبي بقيمة 340 مليون دولار محققا نسبة نمو 31% وتمثل 14% من إجمالي الصادرات، ثم الدول الإفريقية غير العربية بقيمة 187 مليون دولار وتمثل 11% من إجمالي الصادرات، وحققت نسبة تراجع في قيمة الصادرات بلغت 6%، والولايات المتحدة الامريكية بقيمة 110 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 25%، ثم باقي المجموعات الدولية بقيمة 324 مليون دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة بنسبة نمو في القيمة بلغت 19%.

وأوضح المجلس التصديري، أنه يتم العمل حاليا على تنفيذ المرحلة الثانية من الدراسة التي أعلن عنها في نهاية شهر مارس الماضي، التي أثمرت نتائجها في المرحلة الأولى عن تحديد نسب النمو المتوقعة في قطاع الصناعات الغذائية وأهم الأسواق المستهدفة لنمو الصادرات وتحديد أهم المعوقات الداخلية والخارجية للعمل على حلها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة انطلاقا من دعم القيادة السياسية لملف تنمية الصادرات نظرا لأهميته الكبرى في توفير فرص عمل وزيادة احتياطي النقد الأجنبي والعمل على تقليل العجز في الميزان التجاري.

كما قام المجلس خلال النصف الأول من العام الحالي بإيفاد بعثات تجارية إلى السودان، أوغندا، تنزانيا، ثم جنوب السودان بهدف تنمية الصادرات إلى الدول الافريقية، وجار الإعداد إلى عدد 4 بعثات أخرى إلى الدول الافريقية خلال العام المالي 2021/2022.