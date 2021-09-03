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فى درجة حرارة تصل لـ50.. سقوط ثلوج وأمطار غزيرة بمكة المكرمة «فيديو»

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ثروت منصور
11:58 ص | الجمعة 03 سبتمبر 2021
أرشيفية

أرشيفية

في ظاهرة غريبة أثارت دهشة المتابعين، تداولت وسائل إعلام سعودية ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي صوراً لسقوط ثلوج في مكة المكرمة وانهمار الأمطار بغزارة، حيث تدفقت السيول في الوديان المحيطة رغم درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف بالمملكة.

أعلى درجات الحرارة على الأرض

وقال موقع «المجلة السعودية»، الناطق بالإنجليزية: إن أحد السهول يقع على بعد نحو 20 كيلومترًا جنوب شرق مكة المكرمة بالسعودية وسجل 50 درجة مئوية، وهي من أعلى درجات الحرارة على الأرض.

وكانت السعودية حذرت «هواة الطقس» من أنهم قد يواجهوا السجن وغرامات باهظة في أعقاب الحظر الفردي بالمناخ بعيداً عن التنبؤات غير الرسمية، حيث أعلنت هيئة التحقيق والادعاء العام في المملكة أنه من غير القانوني لأي فرد أو مؤسسة خارج المركز الوطني للأرصاد الجوية التنبؤ بالطقس والظروف المناخية.

ويمكن أن يُسجن أولئك الذين يخالفون القواعد لمدة تصل إلى 10 سنوات ويُعاقبون بغرامة قصوى تبلغ مليوني ريال سعودي «نحو530 ألف دولار».

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