فى درجة حرارة تصل لـ50.. سقوط ثلوج وأمطار غزيرة بمكة المكرمة «فيديو»
كتب:
ثروت منصور
11:58 ص | الجمعة 03 سبتمبر 2021
أرشيفية
في ظاهرة غريبة أثارت دهشة المتابعين، تداولت وسائل إعلام سعودية ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي صوراً لسقوط ثلوج في مكة المكرمة وانهمار الأمطار بغزارة، حيث تدفقت السيول في الوديان المحيطة رغم درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف بالمملكة.
برد بأحجام كبيرة على شمنصير في منطقة #مكة_المكرمة pic.twitter.com/VeIVAxtHDA— العربية الطقس (@AlArabiya_Taqs) September 2, 2021
أعلى درجات الحرارة على الأرض
وقال موقع «المجلة السعودية»، الناطق بالإنجليزية: إن أحد السهول يقع على بعد نحو 20 كيلومترًا جنوب شرق مكة المكرمة بالسعودية وسجل 50 درجة مئوية، وهي من أعلى درجات الحرارة على الأرض.
سيول النخيل جنوب محافظة الكامل شمال #مكة_المكرمة— العربية الطقس (@AlArabiya_Taqs) September 2, 2021
عبر:
فهد الطهيفاني pic.twitter.com/svMQGcY9iw
وكانت السعودية حذرت «هواة الطقس» من أنهم قد يواجهوا السجن وغرامات باهظة في أعقاب الحظر الفردي بالمناخ بعيداً عن التنبؤات غير الرسمية، حيث أعلنت هيئة التحقيق والادعاء العام في المملكة أنه من غير القانوني لأي فرد أو مؤسسة خارج المركز الوطني للأرصاد الجوية التنبؤ بالطقس والظروف المناخية.
أمطار غزيرة مع برد على قرية بدالة شمال شرق #مكة— العربية الطقس (@AlArabiya_Taqs) September 2, 2021
عبر:
هليل الهذلي pic.twitter.com/gv28oqOHL0
ويمكن أن يُسجن أولئك الذين يخالفون القواعد لمدة تصل إلى 10 سنوات ويُعاقبون بغرامة قصوى تبلغ مليوني ريال سعودي «نحو530 ألف دولار».