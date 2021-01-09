أمطار على مكة المكرمة ومناطق متفرقة من السعودية «صور»

هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة، اليوم، على «مكة المكرمة»، ونبه «المركز الوطني للأرصاد» في السعودية، على هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية بمنطق مكة المكرمة والخرمة والكامل وبحرة.

ونشرت صحيفة «عكاظ» السيعودية، فيديو على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، رصد اغلأمطار الغزيزرة التي هطلت على مكة المكرمة اليوم.

وهطلت على منطقة الباحة الواقعة في جنوبي غرب البلاد، أمطار متفرقة من غزيرة إلى متوسطة شملت أجزاء من المدينة وضواحيها، كما هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد مساء اليوم، على منطقة «حائل» شمال غربي السعودية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية«واس».

وشهدت «الطائف» غربي البلاد، لليوم الثالث على التوالي، هطول أمطار تراوحت بين متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من المحافظة السعودية، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

من جانبها، أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق في السعودية، اليوم، إعادة فتح طريق «الهدا» الرابط بين مكة المكرمة، والطائف في كلا الاتجاهين لحركة السيارات.

وقالت القوات الخاصة، إن فتح الطريق جاء بعد تحسن الطقس، مشددة على أهمية التقيد بإجراءات السلامة أثناء القيادة.

وتم إغلاق الطريق لحظة هطول الأمطار الغزيرة، تخوفاً من حوادث المرور بسبب تعرجاته، وفقا لما ذكرته صحيفة «الرياض» السعودية.

من جانبه، أشار «المركز الوطني للأرصاد»، في وقت سابق من اليوم، إلى تكون أمطار رعدية على منطقة «عسير» الواقعة في جنوبي غرب البلاد.

وكان «المركز الوطني للأرصاد»، أصدر في وقت سابق من اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس، في «المدينة المنورة» وتضمنت رياحاً نشطة وأتربة وتدنياً في مدى الرؤية، وفقا لما ذكرته صحيفة «البلاد»السعودية.

وأوضح المركز السعودي، أن الحالة تشمل المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد، استمرت حتى الساعة الـ 6 مساء اليوم بالتوقيت المحلي.