خدعه بالتوبة.. تفاصيل مقتل تاجر على يد مسجل خطر وزوجته بالبحيرة

كشفت تحريات قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، تفاصيل مقتل تاجر يدعى «ي. ب» 55 سنة، في منطقة وادى النطرون بالبحيرة على يد عامل لديه وزوجته، وتبين من التحريات أن المتهم ويدعى «أ. ع» 37 سنة، يعمل لديه في المزرعة منذ 3 سنوات، وأنه مسجل خطر وأقنع المجنى عليه بالتوبة، وأنه لن يعود لطريق الحرام مرة أخرى، فتعاطف معه المجنى عليه وقرر أن يمنحه فرصة عمل لديه في مزرعة حقلية بوادي النطرون.

التحريات: المجنى عليه كان يعطف على المتهم

وأوضحت التحريات، أن المجنى عليه كان يعطف على المتهم، لكن الأخير كان يتعاطى المخدرات سرا، واضطربت أحواله المالية، ثم اكتشف المجنى عليه أنه يتعاطى المخدرات فحاول إجباره على الإقلاع عنها، وقرر أن يحرمه من أي أموال إضافية حتى يقلع عن المخدرات.

العشاء الأخير.. دعوة للموت

رفض المتهم تصرفات المجنى عليه، وظل يفكر هو وزوجته في طريقة للخروج من أزمتهما المادية، فتوصلا إلى استدراجه وقتله وسرقته، وبالفعل طلب المتهم من المجنى عليه أن يلبى دعوته على العشاء، كنوع من إثبات استجابته لنصائحه، وفى يوم ارتكاب الجريمة أمس الأول توجه المجنى عليه إلى منزل المتهم تلبيه للدعوة، إلا أنه فوجئ بضربة قاتلة على رأسه سددها له المتهم، بقطعة حديدية، ثم خنقه بمساعدة زوجته وحملا الجثمان معا، وألقياه في طريق زراعي، وعادا واستوليا على سيارته.

القبض على المتهمين

وتمكن قطاع الأمن العام من كشف غموض العثور على جثته بأحد الطرق الفرعية بمنطقة وادي النطرون في البحيرة، وتبين أن مرتكب الجريمة هو عامل بمزرعة مملوكة للمجني عليه بمساعدة زوجته بغرض سرقته، وله معلومات جنائية وزوجته ربة منزل، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة عقب استدراجهما المجني عليه لمسكنهما للتخلص منه والاستيلاء على سيارته وأمواله وإلقاء جثته بمكان العثور عليها، فتمت إحالتهما للنيابة التي تولت التحقيق.