المطرب محمد صلاح يطرح كليب «فاكر لما»: يسترجع القيم والأصالة المصرية

طرح المطرب الشاب محمد صلاح فيديو كليب لأحدث أغانية «فاكر لما»، حيث أعلن موعد نزول فيديو كليب الأغنية على منصات التواصل الاجتماعي مساء أمس الخميس، وذلك بعد أن انتهى من وضع اللمسات الأخيرة للكليب الذي جرى تصويره داخل مجموعة من قرى المنيا مستعيناً بمجموعة من المصورين الشبان من أبناء المحافظة.

أغنية تتحدث عن ذكريات الحياة المصرية البسيطة

ونشر «صلاح» عدة صور من الكليب أبرزت أصالة أهل القرى بمحافظة المنيا، مستخدمًا معدات وأجهزة للتصوير بتقنية عالية لأول مرة يتم استخدمها في الصعيد لتصوير فيديو كليب بأيادٍ منياوية خالصة.

وأكد «صلاح»، لـ«الوطن» أن سبب اختيار هؤلاء المصورين لتشجيعهم على الأعمال الاحترافية، نظراً لموهبتهم وخبراتهم في اختيار مواقع وزوايا التصوير خاصة بالأماكن المختلفة في قرى وريف الصعيد وكيفية تجسيد إحساس الصورة التي تخدم العمل الفني، بخلاف أن جميعهم من محافظة المنيا.

وتتناول الأغنية ذكريات الحياة المصرية البسيطة والتي تجمع بين الأصالة والجمال، وهي من كلمات الشاعر شادي جاهين وتوزيع أحمد جمال خلف وألحان وإخراج محمد صلاح وهي التجربة الإخراجية الثانية له بعد كليب «إحنا المصراوية»، الحائز على جائزة أفضل أغنية وطنية لعام 2019 من وزارة الثقافة.

صلاح: الأغنية تترجم حديث الرئيس عن الارتقاء بالوعي

وكشف «صلاح»، عن أن كليب «فاكر لما»، سيكون ترجمة لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الارتقاء بمستوى الوعي الفني والإبداع، خاصة وأن فكرة ومضمون الأغنية يتحدث عن القيم والأصالة، بشكل يضمن الحفاظ على القيم الأخلاقية ويضمن تحصين شبابنا وأبنائنا مما قد يهدم الدول واستقرارها، مؤكداً أن تلك التصريحات بمثابة قبلة الحياة لعودة الفن الهادف وضربة قاضية في وجه الإسفاف والمهرجانات، منوها أن مصر دائماً سباقة في تعليم العالم للفن والإبداع، ولابد أن نستمر في تقديم الفن الهادف الذي يرتقي بالوعي والأخلاق والذوق العام.