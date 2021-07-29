محمد رمضان يتعاون مع الإيطالي ميشيل موروني في كليب جديد.. بطل «365 يوما» المثير للجدل

أثار الفنان محمد رمضان، جدلًا واسعًا، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن أعلن تعاونه مع ميشيل موروني، أحد أشهر الفنانين الإيطاليين، في كليب غنائي جديد، من المُقرر طرحه خلال الفترة المُقبلة.

ونشر محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة تجمعه مع ميشيل موروني، مُعلقًا عليها بقوله: «ترقبوا الفيديو الموسيقي المُقبل مع ميشيل.. ثقة في الله نجاح».

تفاصيل فيلم 365 يوم لـ ميشيل موروني

وكان ميشيل موروني، أثيرت حوله حالة من الجدل خلال العام الماضي، بعدما شارك في بطولة فيلم إباحي، يحمل اسم «365 يوم»، وجرى عرضه عبر منصة نتفليكس.

«365 يوم»، هو فيلم إغراء درامي رومانسي بولندي 2020، من إخراج باربرا بياوف وتوماس مانديز، ويستند إلى الرواية الأولى لثلاثية كتبها بلانكا ليبيسكا.

وتدور قصته حول امرأة في وارسو، في علاقة حب غير متبادلة، وتقع أسيرة لرجل صقلي مهيمن، يسجنها ويمنحها 365 يومًا لتقع في حبه، من بطولة ميشيل موروني بدور «دون» وماسيمو توريسيلي بدور «آنا» وماريا سيكلوكا بدور «لورا بيال».

جرى إصدار الفيلم بطريقة مسرحية في بولندا في 7 فبراير 2020، وعرض لاحقًا على نتفليكس، واكتسب اهتمامًا عالميًا منذ عرضه، فيما جرى تأجيل إنتاج الجزء الثاني بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان ميشيل موروني، لاقى هجومًا كبيرًا بعدما نشر صورته مع صديقه الممثل سيمون سوزينا، وظن الجمهور أن ذلك تمهيدا لإعلان ميوله الجنسي المثلية.

كتب ميشيل في تعليقه على الصورة «أنا كاذب»، وظهر في صورة سيلفي بلا قميص، أثناء وقوفه مع النجم الذي شارك معه في الجزء الثاني من فيلم «365 يومًا»، سيمون سوزينا، وزادت شكوك المتابعين حينما شارك سوزينا الصورة مع نفس التعليق التوضيحي، فبدأ المعجبون يتساءلون عما إذا كان الممثل سيخرج معلنا عن نفسه وميوله بمناسبة «شهر الفخر»، الذي يخرج فيه المثليون بفخر معلنين عن ميولهم، بحسب موقع «تايمز أوف إنديا».