شروط استخراج سجل تجاري مميكن.. متاح فقط للمنشآت الفردية

بعد إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية إتاحة استخراج السجل التجاري المميكن عن طريق بوابة مصر الرقمية التابعة للحكومة المصرية، الذي جرى استحداثه بـ«باركود»، منذ بداية شهر سبتمبر الجاري، وهو عبارة عن شكل شهادة ميلاد مميكنة للمنشأة بها كل المعاملات التي جرت في الشركة من النشاط والملكية ورأس المال وحجم المعاملات وكل بيانات الشركة، كما أن الجهاز يسعى إلى أن تكون خدمات السجل التجاري المميكن، دون تدخل بشري، على غرار ماكينات الصراف الآلي للبنوك.

صحة البيانات الشخصية مسؤولية صاحب الشأن

وقال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه مع نهاية العام المالي الجاري سيتم العمل بالسجل التجاري المميكن، مشيرًا إلى أن العمل بالسجل التجاري المميكن سيحدث نقلة نوعية في صورة تقديم الخدمة التجارية المميكنة، كما يستطيع حامل السجل التجاري المميكن تحديث البيانات بشرط صحة هذه البيانات ودقتها.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن» انه لابد من اتباع التعليمات قبل بدء تحديث البيانات، ويرجى قراءة تعليمات الاستخدام التالية بعناية قبل الدخول إلى صفحة التحديثات، مؤكدًا أن البيانات المقدمة مسؤولية صاحب الشأن وأي بيانات غير سليمة أو مخالفة للواقع تعرض مقدمها للمسائلة القانونية الشروط والأحكام العامة.

شروط استخراج سجل تجاري مميكن

- يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لصاحب الشأن.

- الخدمة متاحة فقط للمنشآت الفردية لذوي الشأن المدون لهم بطاقة رقم قومي مثبت ومرتبط بهذا القيد بالسجل التجاري.

- صاحب الشأن هو المؤهل لطلب الخدمة دون غيره من خلال رقمه القومي المرتبط بحسابه على البوابة، ويمكن الحصول على تلك الخدمة مجانًا.

- تنفيذ طلب التحديث بعد مراجعته بواسطة المختصين بالسجل التجاري وإشعار العميل بحالة تنفيذ طلبه.

- يمكن لصاحب الشأن تحديث البيانات التالية:

* اسم صاحب المنشأة والرقم القومي له.

* بيانات الاتصال (موبايل – بريد إلكتروني).

* رقم التسجيل الضريبي.

* الرقم التأميني للمنشأة.

* عناوين مزاولة النشاط للمنشأة.