التموين: توصيل خدمات السجل التجاري لمحل الإقامة بعد 72 ساعة من طلبها

أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه جاري الاتفاق مع هيئة البريد من خلال بروتوكول مشترك لإتاحة توصيل خدمات السجل التجاري لمحل إقامة طالبي الخدمة خلال مدة 72 ساعة.

وكشف «عشماوي» عن أن تطوير الخدمات المقدمة من خلال مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية، أدت إلى زيادة عدد المعاملات الخاصة بخدمات السجل التجاري وكذلك تسجيل العلامات التجارية، منوها إلى أن عدد معاملات السجل التجاري حاليا بلغت نحو 3.1 مليون معاملة سنويا وذلك مقابل 1.9 مليون معاملة عام 2017.

عشماوي: 5.2 مليون منشأة مسجلة على قواعد بيانات السجل التجاري

وأكد مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن التجارة الالكترونية ستتسيد الموقف قريبا للمساهمة في حجم التجارة الداخلية لمصر، منوها إلى أن هناك 5.2 مليون منشأة مسجلة على قواعد بيانات السجل التجاري.

وأضاف «عشماوي»: «ما حدث في منظومة التجارة الداخلية شيء يدعو للسعادة حيث قفزنا من 17.5٪% الى 21%؜ من إجمالي الناتج المحلي أي 1.4 تريليون جنيه هو حجم التجارة الداخلية بمصر حاليا».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، من أجل عرض الخدمات الإلكترونية المقدمة من قبل جهاز التجارة على المنصة الالكترونية، والإعلان أيضا عن التطبيقات الجديدة في منظومة التجارة الداخلية، والذي عقد في مقر جهاز التجارة الداخلية بمدينة نصر.

وأضاف «عشماوي» أن التجارة الالكترونية ستكون مكونًا رئيسيًا في منظومة التجارة في مصر، وأن قطاع التجارة هو ثاني قطاع يشهد معدلات نمو على مستوى قطاعات الدولة وخاصة فيما يتعلق بمكون التجارة الالكترونية .

وقال رئيس جهاز التجارة الداخلية، إن هناك 5.2 مليون منشأة مسجلة على قواعد بيانات السجل التجاري، منوهًا إلى أن جودة البيانات حاليا تصل إلى 69%؜ وأن المستهدف هو الوصول لجودة البيانات إلى 85%؜، من أجل الوصول بمصر إلى رقم واحد في الدول العربية من ناحية جودة بيانات السجل التجاري إذا تم الوصول لهذه النسبة.

وكشف «عشماوي» عن أنه تم الربط ضمن تطوير منظومة العمل وميكنة الخدمات التجارية، مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، ومع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة.