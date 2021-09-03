أبرز أحداث محافظة القاهرة: السيطرة على كسر خط غاز الشرابية.. ورفع أنقاض إزالات القاهرة التاريخية

شهدت محافظة القاهرة خلال الساعات الماضية عدة أحداث، أبرزها حدوث كسر في مواسير الغاز بشارع المنياوي في حى الشرابية، وجرى إبلاغ شركة الغاز.

وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة اهتمام أجهزة الدولة بمشروع أحياء القاهرة التاريخية لما يشكله من قيمة تاريخية وتراثية عظيمة، تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جهود الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الغربية في أعمال الهدم والإزالة ورفع الأنقاض للمباني التي تعوق العمل بمنطقتي الحاكم بامر الله وباب زويله بنطاق القاهرة التاريخيه ضمن أعمال التطوير الجارية حالياً.

كما قام اللواء ابراهيم عبدالهادى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية بمتابعة تسليم قطع الأراضى الفضاء للأشغال العسكريه للبدء فى إنشاء مساكن بالمناطق الفضاء وترميم وتطوير المباني ذات القيمة التاريخية والمعمارية بمشروع القاهرة التاريخية.

525 محضرًا للمخابز

كما نظمت أجهزة محافظ القاهرة، حملات بمشاركة مديرية التموين لمكافحة الغلاء بالأسواق وضبط السلع المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، أسفرت عن تحرير 525 محضر مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وتشغيل مخابز بدون ترخيص بالإضافة إلى تحرير 76 محضر مخالفة تتعلق بعدم إعلان الأسعار، وبيع من المقررات التموينية، وتوقف محطات بنزين بدون اذن .

193 محضر أوكازيون وهمى

كما أسفرت الحملات عن تحرير 193 محضر أوكازيون وهمي، وعدم توافر شهادات صحية، وبيع سلع مجهولة المصدر، كما تم ضبط 8 أطنان سكر، و7 أطنان لحوم، 4 أطنان كبدة، 3 أطنان مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك.