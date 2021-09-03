الإعلان عن وظائف بشركة الصرف الصحي في القاهرة الكبرى

أعلنت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، عن إجراء اختبار تحريري خلال الأيام المقبلة لكل المتقدمين في إعلان الوظائف رقم 1 لسنة 2021 لشغل وظائف فني وأمين مخازن وسائق وعامل تشغيل صيانة.

وطالبت الشركة في بيان لها، المتقدمين بالاستعداد لخوض امتحان تحريري للوظائف بنادى النخيل الاجتماعي الرياضي التابع للشركة بشارع جسر السويس طبقا للكشوف التى ستعلن عنها الشركة تباعا خلال الأيام المقبلة،على أن يلتزم المتقدمون بالحضور قبل الموعد بنصف ساعة، والوقوف فى صف الدخول لكابينة التعقيم بانتظام مع الحفاظ على المسافات الآمنة، والالتزام بارتداء الكمامة، والدخول بملابس لائقة حيث يمنع ارتداء الجلبات والشبشب أو الترينج، وعدم الخروج إلا بعد انتهاء وقت الامتحان .

وظائف قيادية بشركة الصرف الصحى

كما أعلنت شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية وذلك من خلال الإعلان الداخلي رقم 2 لسنة 2021 والوظائف المطلوبة هى رئيس قطاع المشروعات شريطة الحصول على بكالوريس هندسة، ورئيس قطاع خدمة العملاء حاصل على مؤهل عال مناسب، ورئيس قطاع التشغيل والصيانة بشبرا الخيمة حاصل على بكالوريس هندسة، ورئيس قطاع التشغيل لشرق النيل، ورئيس قطاع المعالجة والمزارع حاصل على بكالوريس هندسة أو علوم .

وأكدت الشركة في إعلانها على أن يكون المتقدم من داخل الشركة أو إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي، مع انطباق شروط شغل الوظيفة على المتقدم من الحصول على المؤهل المطلوب واجتياز البرامج التدريبية فى مجال الإدار العليا وعضوية النقابة والقدرة على القيادة و التوجيه والتخطيط.

وشددت شركة الصرف الصحي بالقاهرة على عدم التقدم لشغل أكثر من وظيفة من الوظائف المعلن عنها، ويتم التعيين بعد استكمال الاجراءات المطلوبة طبقا للمادة الرابعة المعدلة بلائحة نظام العاملين بالشركة والتى تتضمن اجتياز الدروات التدريبية التى تقدمها الشركة القابضة لكل من يتقدم لوظيفة مدير عام أو رئيس قطاع.

المستندات المطلوبة للمتقدمين للوظائف

وأكدت الشركة أن المتقدم لأي وظيفة يجب أن يتقدم ملف من أصل و7 نسخ يشمل طلب موجه الى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بالوظيفة التى يرغب فى شغلها، والسيرة الذاتية، وبيان الحالة الوظيفية المتضمن بيانات المتقدم والتدرج الوظيفى للوظائف التى شغلها، والدورات التدريبية،والسفر للخارج إن وجد، وتقارير الكفاية آخر 3 سنوات،بالإضافة إلى خطابات الشكر وبيان العلاوات التشجيعية إن وجد على ان يعتمد من رئاسة قطاع تنمية الموارد البشرية والإدارية، بالاضافة إلى الانجازات السابقة ومقترحات التطوير،وعدد 6 صور شخصية حديثة.

ودعت الشركة من يتقدم لشغل الوظيفة القيام إلى تسلم الملف بالدور الثالث بمقر شركة الصرف الصحى بشارع رمسيس خلال 15 يوم.