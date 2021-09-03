انتشال سيدتين من تحت أنقاض منزل انهار عليهما بقنا

تمكنت قوات الحماية المدينة بقنا، اليوم الجمعة، من إنقاذ سيدتين في انهيار جزئي بمنزل في قرية فاو بحري التابعة لمركز دشنا شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد انهيار منزل جزئي في قرية فاو بحري، فيما تمكنت قوات الحماية المدينة تحت إشراف العميد هاتي الأتربي، وبرئاسة الرائد رامي إيهاب، من إنقاذ سيدتين كانتا محتجزتين داخل المنزل دون إصابات.

وتبن من التحريات أن المنزل مبني من الطوب اللبن القديد، واتخذت الوحدة المحلية كل الإجراءات القانونية حياله، وجار رفع الأنقاض وخاصة بعد أن أغلق الركام الشارع الرئيسي.

ومن ناحية أخرى، تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق نشب في منزل مكون من طابق واحد مبني بالطوب الأبيض، بقرية أبومناع بمركز دشنا، على مساحة 75 مترًا.

انتقلت سيارات الإطفاء، تحت إشراف النقيب جمال الشافعي إلى موقع البلاغ، وجرت السيطرة على الحريق، ومنع امتداد النيران إلى المنازل المجاورة.

أسفر الحريق عن نفوق 3 رؤوس ماشية، وانتقلت الوحدة المحلية وتم كتابة تقرير بذلك، كما أخطرت مديرية التضامن الاجتماعي لتعويض المتضررين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولي التحقيقات.