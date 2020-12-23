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مصرع مسن في انهيار منزل بقنا

كتب:

رجب آدم
11:50 ص | الأربعاء 23 ديسمبر 2020
انهيار منزل

انهيار منزل

لقي شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر انهيار جزء من منزل عليه بنجع العجمي في مركز دشنا، شمال محافظة قنا.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دشنا، يفيد بانهيار جزء بمنزل مكون من طابقين من الطوب اللبن.

وبعد محاولة الدفاع المدني وبمساعدة أهالي النجع، اُنتشلت جثة مزارع مسن يدعى فكري السيد جاد الكريم، 91 عامًا.

ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى فاو بدشنا، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

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