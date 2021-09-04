مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-9-2021 في محافظات مصر

يتابع الكثيرون مواقيت الصلاة بشكل يومي، لأداء مواعيد الفروض الخمسة في أوقاتها، وتستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، مواقيت الصلاة اليوم السبت الموافق 4 سبتمبر2021، وفقًا لما جاء بموقع الهيئة العامة للمساحة المصرية، في السطور التالية.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وتشهد مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر، اليوم، تفاوتًا بسيطًا على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 04:03

أذان الظهر: 11:53

أذان العصر: 03:26

أذان المغرب 06:13

أذان العشاء: 07:32

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 04:09

أذان الظهر: 12:00

أذان العصر: 03:34

أذان المغرب: 06:21

أذان العشاء: 07:41

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 04:04

أذان الظهر: 11:55

أذان العصر: 03:29

أذان المغرب 06:15

أذان العشاء: 07:35

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 04:08

أذان الظهر: 11:53

أذان العصر: 03:24

أذان المغرب 06:11

أذان العشاء: 07:28

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

أذان الفجر: 04:02

أذان الظهر: 11:53

أذان العصر: 03:26

أذان المغرب: 06:13

أذان العشاء: 07:33

مواقيت الصلاة اليوم في العواصم العربية

كما تشهد مواقيت الصلاة في الدول العربية حالة من التفاوت، وجاءت على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في طرابلس

أذان الفجر: 05:11

أذان الظهر: 01:06

أذان العصر: 04:41

أذان المغرب 07:28

أذان العشاء: 08:50

مواقيت الصلاة في دبي

أذان الفجر: 04:41

أذان الظهر: 12:18

أذان العصر: 03:47

أذان المغرب 06:35

أذان العشاء: 08:05

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

أذان الفجر: 04:47

أذان الظهر: 12:20

أذان العصر: 03:45

أذان المغرب 06:34

أذان العشاء: 08:04.