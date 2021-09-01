مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 1-9-2021 في محافظات مصر

يتابع الكثيرون مواقيت الصلاة بشكل يومي، لمعرفة مواعيد الفروض الخمسة والحرص على أداؤها في أوقاتها، خاصة وأنها تختلف يوميًا بشكل طفيف، وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر 2021، وفق ما ذكر بالموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وشهدت مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر، اليوم، تفاوتًا بسيطًا على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 04:02

أذان الظهر: 11:55

أذان العصر: 03:29

أذان المغرب 06:17

أذان العشاء: 07:38

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 04:05

أذان الظهر: 12:00

أذان العصر: 03:35

أذان المغرب: 06:24

أذان العشاء: 07:45

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 04:01

أذان الظهر: 11:56

أذان العصر: 03:31

أذان المغرب 06:19

أذان العشاء: 07:40

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 04:07

أذان الظهر: 11:55

أذان العصر: 03:27

أذان المغرب 06:16

أذان العشاء: 07:33

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

أذان الفجر: 04:00

أذان الظهر: 11:54

أذان العصر: 03:28

أذان المغرب: 06:17

أذان العشاء: 07:38

مواقيت الصلاة اليوم في العواصم العربية

كما شهدت مواقيت الصلاة في الدول العربية حالة من التفاوت، وجاءت على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في طرابلس

أذان الفجر: 05:09

أذان الظهر: 01:07

أذان العصر: 04:43

أذان المغرب 07:32

أذان العشاء: 08:55

مواقيت الصلاة في دبي

أذان الفجر: 04:39

أذان الظهر: 12:19

أذان العصر: 03:48

أذان المغرب 06:38

أذان العشاء: 08:08

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

أذان الفجر: 04:46

أذان الظهر: 12:21

أذان العصر: 03:45

أذان المغرب 06:37

أذان العشاء: 08:07