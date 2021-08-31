مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31-8-2021 في محافظات مصر

تختلف مواقيت الصلاة من منطقة إلى أخري وبين المحافظات بسبب تغير حركة الشمس اليومية، والتي تؤدى إلي تعاقب الفصول المختلفة، لذلك يبحث الكثيرين بصفة يومية عن مواعيد الصلوات الخمس.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مداي اليوم، مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 31 أغسطس الجاري، وذلك بحسب ما جاء في موقع الهيئة العامة للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وشهدت مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر، اليوم، تفاوتًا بسيطًا على هذا النحو:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 04:01

أذان الظهر: 11:55

أذان العصر: 03:29

أذان المغرب 06:19

أذان العشاء: 07:39

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 04:04

أذان الظهر: 12:00

أذان العصر: 03:36

أذان المغرب: 06:25

أذان العشاء: 07:46

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 04:01

أذان الظهر: 11:56

أذان العصر: 03:31

أذان المغرب 06:21

أذان العشاء: 07:41

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 04:07

أذان الظهر: 11:56

أذان العصر: 03:27

أذان المغرب 06:17

أذان العشاء: 07:34

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

أذان الفجر: 03:59

أذان الظهر: 11:54

أذان العصر: 03:29

أذان المغرب: 06:18

أذان العشاء: 07:39

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

كما شهدت مواقيت الصلاة في الدول العربية حالة من التفاوت، وجاءت على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في دبي

أذان الفجر: 04:38

أذان الظهر: 12:19

أذان العصر: 03:49

أذان المغرب 06:39

أذان العشاء: 08:09

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

أذان الفجر: 04:46

أذان الظهر: 12:21

أذان العصر: 03:46

أذان المغرب 06:38

أذان العشاء: 08:08

مواقيت الصلاة في طرابلس

أذان الفجر: 05:08

أذان الظهر: 01:08

أذان العصر: 04:44

أذان المغرب 07:33

أذان العشاء: 08:56