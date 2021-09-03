5 جنيهات لكل كيلو متر بين المحافظات.. تسعيرة خدمات الإسعاف للحالات غير الطارئة

حددت هيئة الإسعاف المصرية التابعة لوزارة الصحة والسكان، تسعيرة خدمات الإسعاف للحالات غير الطارئة، موضحة أن الهيئة تقدم الخدمات الإسعافية بالمجان لجميع المواطنين والمقيمين داخل جمهورية مصر العربية في الحالات الطارئة مثل الحوادث والإصابات والطوارئ الطبية ونقل الحالات بين المستشفيات الحكومية.

وترصد «الوطن»، تسعيرة خدمات الإسعاف للحالات غير الطارئة، وفقا لما أعلنته هيئة الإسعاف المصرية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تغطي القطاع الطبي والصحة في مصر على مدار الساعة.

تسعيرة خدمات الإسعاف للحالات غير الطارئة

وتتيح هيئة الإسعاف خدمات غير طارئة أمام المواطنين كخدمات نقل الحالات المرضية المستقرة بين المستشفيات، تأمين الحفلات، الفاعليات الرياضية، علاوة على نقل الحالات المرضية من المستشفى إلى السكن، مقابل رسوم محددة، ووفقا للائحة هيئة الإسعاف المصرية المعتمدة، فإن رسوم الخدمات غير الطارئة كالتالي:

ـ خدمة النقل داخل النطاق الجغرافي للمحافظة، تقدر بـ125 جنيها، على أن يجري احتساب الرسوم طبقا لعدد الكيلومترات في المحافظات والمدن مترامية الأطراف على سبيل المثال وليس الحصر (شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر) ويجري الرجوع للخط الساخن 123 لحساب الرسوم طبقاً لكل حالة على حدة.

ـ ساعة الانتظار: تقدر بـ100 جنيه.

ـ رسوم خدمة نقل الحالات غير الطارئة بين المحافظات تقدر بـ5 جنيهات لكل كيلو متر، وبحد أقصى 5 آلاف جنيه.

رقم الإسعاف الموحد

وأعلنت هيئة الإسعاف المصرية، أن رقم الإسعاف الموحد داخل جمهورية مصر العربية هو «123»، الذي يعمل على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لتقديم الخدمات الإسعافية للحالات الطارئة وغير الطارئة، لجميع المواطنين، مؤكدة أنه الرقم الوحيد المخصص لاستقبال البلاغات الطارئة ولتفعيل الخدمة الإسعافية في أي وقت.