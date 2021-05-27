الإسعاف: أسطول الهيئة سيبلغ 5500 سيارة خلال 2024.. وندعم غزة بـ165

قال الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، إن أسطول الهيئة من سيارات الإسعاف، يبلغ حاليا 3100 سيارة مجهزة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أن عدد سيارات الإسعاف سوف تصل إلى 5500 سيارة بحلول عام 2024، وبذلك يتم تحقيق التغطية الكاملة المطلوبة.

وكشف الدكتور محمد جاد أن المستوى العالمي لعدد سيارات الإسعاف المتاحة للمواطنين بواقع 25 ألف مواطن تخدمه سيارة إسعاف، وكل 25 كيلومترا على الطريق السريعة تخدمه سيارة إسعاف.

وتابع رئيس هيئة الإسعاف أن العاصمة الإدارية الجديدة توجد 106 سيارات إسعاف تغطيها وهي الخطة الموضوعة مع تنفيذ كل المراحل للعاصمة الإدارية.

وأشار، إلى هناك 165 سيارة إسعاف تساهم في دعم مصابي قطاع غزة، موضحًا أنه في بداية الأحداث في قطاع غزة دعت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان لاجتماع عاجل عبر الفيديو كونفرانس حينها وتواجد جميع رؤساء القطاعات داخل الوزارة وكان التوجيه بوضع خطة استباقية لتوقع استقبال أي مصابين في قطاع غزة.

وكشف الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، إن الإسعاف هو الخط الأول لاستقبال الحالات المصابة في قطاع غزة وتم توفير 50 سيارة مجهزة برعاية مجهزة وتنفس صناعي تتواجد على معبر رفح لاستقبال المصابين، وكشف أن هناك 50 سيارة أخرى متمركز داخل العريش.

وأضاف رئيس هيئة الإسعاف أن هناك 65 سيارة موجودة على الضفة الغربية لقطاع القناة بواقع 50 سيارة من محافظات القناة و 15 سيارة داعمة من إقليم الدلتا.