نائب التنسيقية: القمة الثلاثية تهدف للتكاتف لدعم الموقف الفلسطيني

أكد النائب الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية القمة الثلاثية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

استئناف المفاوضات

وقال بدوي، خلال بيان له اليوم، إن القمة الثلاثية تهدف إلى تكاتف كل الجهود خلال المرحلة المقبلة من أجل دعم الموقف الفلسطيني تجاه التسوية السياسية، والدفع نحو استئناف المفاوضات، فضلاً عن تثبيت الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القيادة السياسية المصرية تبذل جهودًا مضنية في مناصرة القضية الفلسطينية، واتخذت تدابير وقرارات تدعم الموقف الفلسطيني تجاه التسوية السياسية، وهو الأمر الذي يعكس الموقف المصري الثابت والراسخ لدعم القضية ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق في الحصول على حقوقه المشروعة.

دعم الموقف الفلسطيني

وأشاد خالد بدوي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بتأكيد الرئيس السيسي خلال القمة المصرية على أهمية تكاتف كل الجهود خلال المرحلة المقبلة من أجل دعم الموقف الفلسطيني والدفع نحو استئناف المفاوضات، فضلاً عن تثبيت الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وذلك بالتوازي مع العمل على تحقيق وحدة الصف الفلسطيني.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن القمة الثلاثية جاءت في توقيت مهم للغاية للاتفاق على أهم المحاور المتعلقة بالقضية الفلسطينية خلال الفترة المقبلة.