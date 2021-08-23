صالون «التنسيقية» يناقش دور الشباب في انتخابات المحليات غدا

يستضيف صالون «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» المقرر أن يقام في السابعة مساء غد الثلاثاء، عددا من ممثلي القوى السياسية وأعضاء البرلمان، منهم النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ومحمد عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية.

صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

ومن المقرر أيضا أن يستضيف صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، عضو التنسيقية، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان، عضو التنسيقية، وعبد الناصر قنديل، خبير النظم الانتخابية والتشريعات البرلمانية.

انتخابات المحليات

وبحسب بيان، يناقش الصالون أهمية المجالس المحلية الشعبية في ضوء الصلاحيات الموسعة التي منحها الدستور وقانون الإدارة المحلية الجديد لهذه المجالس فيما يتعلق بمشاركتها في إقرار السياسات العامة وموازنات المحليات، بالإضافة إلى الدور الرقابي للمجالس الشعبية المحلية على الأجهزة التنفيذية بالمحليات بمختلف مستوياتها وإلى أي مدى من الممكن أن تشهد المحليات تغييرا على المستوى الخدمي في الأحياء بعد انتخاب المجالس المحلية.

ويناقش الصالون الذي يديره الإعلامي أحمد عبد الصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، دور الشباب في تلك الانتخابات، لاستكمال خطة الدولة في تفعيل دور الشباب وتمكين القادر منهم على تحمل المسئولية في كافة المؤسسات بكل أنحاء الجمهورية كما يتناقش الصالون مدى جاهزية الأحزاب لانتخابات المحليات المقبلة والدفع بالشباب على تلك المقاعد ومساندتهم في هذه الانتخابات.